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В Минобороны рассказали об интересе Саудовской Аравии к российскому оружию

28.04.2017 РИА Новости 60 0
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ВС Саудовской Аравии
ВС Саудовской Аравии
Источник: Khaled Abdullah / Reuters

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение и составила "большой перечень пожеланий", заявил в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли.

По его словам, за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией "резко активизировалось военное сотрудничество".

"Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения", - сказал замминистра, выступая на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве.

По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

"Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов", - заключил замглавы Минобороны РФ.
27.04.2017
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принадлежат РИА Новости
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Россия
Саудовская Аравия
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Минoбороны РФ
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Фомин Александр

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