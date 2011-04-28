Киев наращивает военное присутствие у границ Крыма, заявили в республике



ВС Украины

Источник: Reuters ВС УкраиныИсточник: Reuters

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости, Виктор Лященко. Киевские власти наращивают военное присутствие у границ Крыма, сообщил член крымского правительства Заур Смирнов.

Смирнов подчеркнул, что, согласно полученной из достоверных источников информации, украинская армия намерена провести на этой неделе у крымских границ очередные военные учения. На этот раз отрабатываются маневры по форсированию водных преград. При этом власти полуострова никто официально не уведомлял.

"За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе", - сказал РИА Новости Смирнов.

В командовании "ЮГ" украинских вооруженных сил позже подтвердили начало боевых учений отдельной мотопехотной бригады в Херсонской области, граничащей с Крымом.

По словам Смирнова, демонстрацией оружия Киев не запугает крымчан, надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов, желающих посетить в этом году полуостров.

"Крым открыт в том числе и для украинских туристов, где их ждет комфортная и дружелюбная обстановка", - подчеркнул собеседник агентства.