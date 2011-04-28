Грушко: НАТО не стоило замораживать сотрудничество с РФ в борьбе с террором
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Логотип и флаги стран-участниц НАТО
Источник: Flickr/ Downing Street
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко считает ошибочным решение Североатлантического альянса о заморозке сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, в частности, по проекту дистанционного обнаружения взрывчатки СТАНДЭКС.
"Система была создана, прежде всего, для защиты людей на объектах транспорта, критической инфраструктуры, в местах массового скопления людей. И, конечно, мысленно воспроизводя те трагедии, которые произошли в Санкт-Петербурге, Брюсселе и других городах, осознаешь масштаб губительности этого решения. Речь идет о спасенных и не спасенных жизнях", - заявил Грушко газете "Известия".
По его словам, решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов показывает контрпродуктивность такой линии. Как отметил Грушко, таким образом НАТО не только подрывает общеевропейскую безопасность, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан.
В то же время в пресс-службе НАТО изданию заявили, что будущее отношений альянса с РФ зависит от четких и конструктивных изменениях в российских действиях - "в соответствии с международным правом и международными обязательствами".
Как сообщает газета, СТАНДЭКС - первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которая способна выявлять, отслеживать и обнаруживать объекты, содержащие взрывчатку. Ее испытание успешно прошло в 2013 году, но уже в апреле 2014 НАТО в одностороннем порядке полностью приостановило сотрудничество с РФ.
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27.04.2017
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