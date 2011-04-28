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Сорванный из-за забастовки пуск ракеты "Союз-СТ" из Гвианы назначили на 18 мая

28.04.2017 ИТАР-ТАСС 52 0
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РН «Союз-СТ»
Ракета-носитель «Союз-СТ» на космодроме Куру
Источник: Gps-club.ru

Планируется, что ракета-носитель выведет на орбиту спутник SES-15 для оператора SES

ПАРИЖ, 27 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Запуск российской ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома в Гвианском космическом центре (ГКЦ), многократно отменявшийся из-за всеобщей забастовки во Французской Гвиане, теперь запланирован на 18 мая. Такую дату подтвердили в обслуживающей запуски из ГКЦ компании Arianespace после окончательного завершения забастовки в этом заморском регионе Франции.

"18 мая 2017 года носитель "Союз" выведет на орбиту спутник SES-15 для оператора SES", - проинформировали в Arianespace.

Запуск ракеты-носителя "Союз" с космодрома Куру - второй в этом году - планировался на 4 апреля, но был отложен из-за массового движения протеста, охватившего Французскую Гвиану. Помимо этого, был также отложен старт европейской ракеты "Ариан-5", изначально планировавшийся 23 марта.

В конце минувшего месяца во Французской Гвиане была объявлена бессрочная всеобщая забастовка. В заморском департаменте Франции полностью прекратили работу школы, вузы, госучреждения, портовые предприятия, а также многие коммерческие заведения. Помимо этого, на автодорогах забастовщики начали выставлять многочисленные блокпосты, из- за чего движение транспорта на период забастовки было также максимально затруднено. Кроме того, блокада дорог осложнила работу европейского космодрома в Куру.

Массовые выступления в этом заморском департаменте Франции начались в связи с недовольством местного населения условиями труда и жизни на фоне общего кризиса региональной экономики. Протестующие требовали улучшения местной инфраструктуры, совершенствования системы здравоохранения и образования, а также жаловались на проблемы с безопасностью.

Правительство Франции направило во Французскую Гвиану официальную министерскую делегацию для диалога с местными профсоюзами. После продолжительных и напряженных переговоров представителям Парижа удалось достичь компромисса с забастовщиками, которые в итоге согласились прекратить стачку. В итоге правительство пообещало выделить Гвиане дополнительные средства в размере €2,1 млрд, которые пойдут на преодоление экономических и социальных проблем региона, а также на обеспечение должного уровня безопасности.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Продукция
Ariane-5 РН
Компании
Arianespace
Проекты
Ariane РН
Союз РН
Союз-2 РН

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