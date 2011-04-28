Бастрыкин назвал главную цель террористов



Следственный комитет РФ. Источник: irsolo.ru Следственный комитет РФ. Источник: irsolo.ru

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Террористы и экстремисты в последнее время начали решать политические задачи по дестабилизации государственной власти и разрушению государственности, считает глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"У экстремистов и террористов нет идеологической или религиозной принадлежности. В последнее время их основной целью становится реализация политических задач, прежде всего дестабилизация государственной власти и разрушение государственности", - сказал он на первой совместной коллегии Следственных комитетов РФ, Белоруссии и Армении.