Гибель корабля-разведчика РФ у берегов Босфора обойдется стране в миллиарды рублей



Средний разведывательный корабль проекта 861 «Лиман»

Источник: twitter.com Средний разведывательный корабль проекта 861 «Лиман»Источник: twitter.com

Как сообщает турецкая газета Hurriet со ссылкой на береговую охрану страны, средний разведывательный корабль (СРЗК) «Лиман» Черноморского флота (ЧФ) затонул после столкновения с грузовым судном Youzarsif (ходит под флагом Того) в 30 милях от пролива Босфор. «Лиман» в результате столкновения с судном, идущим под флагом Того, получил пробоину правого борта ниже ватерлинии.

По данным издания экипаж спасен береговой охраной Турции. Правда, по другим источникам, с «Лимана» успели снять только 45 российских моряков, остальные 15 пропали и сейчас их ищут. Экипаж «разведчика» составляет 85 человек. В район происшествия направлены корабли ЧФ, на место вылетела спасательная команда на самолете Ан-26.

СРЗК проекта 861 «Лиман» имеет водоизмещение 1560 т. Корабль входил в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей Черноморского Флота, с базированием на бухту Южная (Севастополь). Корабль в последнее время не раз выполнял разведывательные функции у берегов Сирии.

В Минобороны России опровергли сообщения западных СМИ о том, что есть пропавшие без вести среди экипажа «Лиман». Эту информацию в ведомстве назвали «очередной дезинформацией». В Минобороны РФ заявили, что все члены экипажа живы и здоровы.

Впрочем, есть еще один очень важный нюанс. «Лиман» напичкан сверхсекретной аппаратурой. Наверняка специалисты НАТО предпримут шаги для того, чтобы ее заполучить и исследовать. Глубина в районе гибели «Лимана» (точных координат места пока нет) - от 100 и более метров. При современных средствах подводных работ добраться до лежащего на дне корабля и поднять аппаратуру будет довольно легко. Россия, в свою очередь, постарается этого не допустить, отправив в район бедствия боевые корабли. Значит, в перспективе возможен очередной очаг военной напряженности.

В сентябре 1976 года советский летчик Виктор Беленко, вылетев с приморского аэродрома Соколовка на самолете МиГ-25, приземлился в аэропорту Хакодате (остров Хоккайдо). Самолет был разобран, подвергся детальному изучению японскими и американскими специалистами, после чего возвращен СССР. Но главное, в Советском Союзе пришлось полностью менять аппаратуру опознавания «свой-чужой», которая устанавливалась на самолетах. В результате экономике страны был нанесен ущерб, оцениваемый в 2 млрд руб. (в ценах того времени).

Андрей Рискин