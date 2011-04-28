Истребительная авиация ВВО на учении уничтожила командные пункты условного противника
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Истребитель Су-35С постройки 2014 года (красный бортовой номер "26") из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России во время промежуточной посадки на аэродроме Большое Савино (Пермь) во время перелета из Дземги в Липецк. 29-30.03.2015
Источник: Kirill M / russianplanes.net
ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи новейших истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО) на учении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили ракетами класса "воздух- поверхность" "командные пункты" условного противника, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"В Хабаровском крае завершилось летно-тактическое учение истребительной авиации ВВО, которое прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. В частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - сообщил Гордеев.
Летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы по очереди искали и уничтожали самолеты условного противника. Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах и имитация воздушного боя. В завершение учения экипажи выполнили боевые стрельбы ракетами класса "воздух- поверхность" по групповым наземным целям, имитирующим командные пункты противника, на одном из авиационных полигонов округа.
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27.04.2017
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