Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Истребительная авиация ВВО на учении уничтожила командные пункты условного противника

28.04.2017 ИТАР-ТАСС 54 0
0
Понравилась новость?
 0
Истребитель Су-35С
Истребитель Су-35С постройки 2014 года (красный бортовой номер "26") из состава 23-го истребительного авиационного полка 303-й гвардейской смешанной авиационной дивизии 3-го командования ВВС и ПВО России во время промежуточной посадки на аэродроме Большое Савино (Пермь) во время перелета из Дземги в Липецк. 29-30.03.2015
Источник: Kirill M / russianplanes.net

ВЛАДИВОСТОК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Экипажи новейших истребителей Су-35С Восточного военного округа (ВВО) на учении в рамках контрольной проверки за зимний период обучения уничтожили ракетами класса "воздух- поверхность" "командные пункты" условного противника, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В Хабаровском крае завершилось летно-тактическое учение истребительной авиации ВВО, которое прошло в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Экипажи новейших истребителей Су-35С выполнили летные тактические задания, отработав комплекс различных элементов боевой подготовки в небе. В частности, особое внимание было уделено технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах", - сообщил Гордеев.

Летчики в условиях воздействия средств радиоэлектронной борьбы по очереди искали и уничтожали самолеты условного противника. Отдельным полетным заданием для каждого экипажа стало выполнение фигур высшего пилотажа на различных высотах и имитация воздушного боя. В завершение учения экипажи выполнили боевые стрельбы ракетами класса "воздух- поверхность" по групповым наземным целям, имитирующим командные пункты противника, на одном из авиационных полигонов округа.
27.04.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.04 00:53
  • 42
Эксперт сомневается в возможной потере Россией лидирующих позиций в экспорте вооружений из-за санкций Запада
  • 28.04 00:10
  • 11
Источник: бросковые испытания "Сармата" сдвинуты на второй квартал 2017 г.
  • 27.04 23:44
  • 310
США направили к Корейскому полуострову подлодку со 154 "Томагавками"
  • 27.04 23:24
  • 4
В РФ планируют возродить проект белорусской мини-АЭС советских времён
  • 27.04 21:51
  • 2
Усилена конструкция Т-50
  • 27.04 20:35
  • 951
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.04 20:14
  • 1
В Генштабе РФ предлагают приравнять к агрессии использование информационного оружия
  • 27.04 20:12
  • 1
Вексельберг пообещал Путину создать летательный аппарат для полета вокруг Земли
  • 27.04 20:06
  • 1
Американские ученые предложили с помощью астероида создать озеро на Марсе
  • 27.04 20:02
  • 1
Генпрокуратура предложила блокировать экстремистские сайты без судебного решения
  • 27.04 19:51
  • 63
Минобороны: ПРО США может сбивать российские ракеты на 150-й секунде полета
  • 27.04 19:16
  • 4
Техника на гусеничной платформе "Курганец-25" пойдет в серию с 2021 года
  • 27.04 19:09
  • 4
Генштаб: США создают системы, позволяющие нанести удар по России с орбиты
  • 27.04 18:34
  • 31
Россия не сможет сделать ПАК ДА «невидимкой»
  • 27.04 18:08
  • 6
Чуть помедленнее
другие обсуждаемые темы