ГПВ-2025: Ставка на интеллектуальное оружие



ТОРы на подготовке к Параду Победы

Источник: http://sadko.biz/ ТОРы на подготовке к Параду ПобедыИсточник: http://sadko.biz/

Государственная программа вооружения на 2018-2025 годы обеспечит завершение мероприятий по созданию научно-технического задела для разработки перспективных образцов вооружения.

В ГПВ-2025 будет предусмотрена поставка в интересах ВС РФ оружия на новых физических принципах, а также новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов и обычных вооружений следующего поколения.

Инновационная деятельность

В Минобороны России признают, что разработка новых образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, которая без привлечения научного сообщества невозможна.

В Минобороны России признают, что разработка новых образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, которая без привлечения научного сообщества невозможна

Министерство обороны осуществляет инновационную деятельность, прежде всего, в двух целях.

Первая цель – содействие инновационному развитию страны.

Вторая – создание условий для эффективного парирования внешних угроз и пресечения агрессии при минимуме выделяемых ресурсов.

Достижение этих целей будет продолжено и в ГПВ-2025 на основе опережающего развития систем вооружения, а также реализации проектов в интересах МО РФ во взаимодействии с предприятиями ОПК, ВУЗами, НИИ, инновационными МСП и институтами развития в рамках ГЧП.

Основные усилия в рамках инновационной деятельности Минобороны сконцентрированы на создании эффективных механизмов поиска прорывных технологий

Сегодня основные усилия в рамках инновационной деятельности Минобороны сконцентрированы на создании эффективных механизмов поиска прорывных технологий для разработки принципиально новых образцов вооружения, превосходящих по боевым возможностям и ТТХ зарубежные аналоги.

Приоритеты ГПВ-2025

Государственная программа вооружения на 2018-2025 годы предполагает техническое переоснащение армии и флота с учетом анализа и оценки возможных угроз национальной безопасности России.

Особенностью ГПВ-2025 является объединение программы с механизмами развития ОПК

Особенностью ГПВ-2025 является объединение программы с механизмами развития ОПК, которые сейчас реализуются в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 г. № 425-8 «Об утверждении госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Действующая сейчас аналогичная ФЦП будет упразднена.

Один из главных приоритетов ГПВ-2025 – серийное производство интеллектуальных систем вооружения

Из открытых источников известно, что один из главных приоритетов ГПВ-2025 – серийное производство интеллектуальных систем вооружения. Среди приоритетных направлений: развитие средств военно-космической обороны, стратегических ядерных сил, систем связи, разведки и управления, радиоэлектронной борьбы, комплексов беспилотных летательных аппаратов, роботизированных ударных комплексов, современной транспортной авиации, высокоточного оружия и средств борьбы с ним, систем индивидуальной защиты военнослужащих.

Необходимо сохранить темпы развития всех видов и родов войск

Кроме того, необходимо сохранить темпы развития всех видов и родов войск, осваивать новые типы вооружения и военной техники, укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил.

В ГПВ-2025 должны войти производство таких комплексов вооружений, как истребитель пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), МиГ-35, система ПВО-ПРО С-500 «Прометей», танк Т-14 «Армата» и возможно тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Согласно информации из открытых источников, поставки танка Т-72Б3 также сохраниться в необходимых объемах.

В авиационные части будут сохранены поставки боевых самолетов Су-30СМ, Су-34, Су-35, вертолетов Ми-8АМТШ, Ми-28Н и Ка-52, а также зенитно-ракетных систем С-400 и Ту-160М2 – модификация Ту-160.

Также известно, что в новой ГПВ будет сохранено и возможно даже увеличено количество таких образцов вооружения, как комплексы «Шилка» и «Тунгуска», ЗРК «Бук-М3», «Тор-М2», С-300В4, «Панцирь С1».

Ближайшие планы

Российское вооружение к 2025 году на 85% будет состоять из узлов, компонентов и деталей российского производства

На состоявшемся 25 апреля 2017 г. заседании Коллегии Военно-промышленной комиссии Владимир Путин озвучил данные, согласно которым благодаря программам импортозамещения российское вооружение к 2025 году на 85% будет состоять из узлов, компонентов и деталей российского производства.

До 2020 года должна быть решена задача по оснащению Вооруженных сил Российской Федерации и флота современной техникой на 70 процентов. По итогам 2016 года доля современных вооружений в ВС РФ составила 58,3 процента.

По итогам 2016 года доля современных вооружений в ВС РФ составила 58,3 процента

В целом, несмотря на положительную динамику выполнения гособоронзаказа факты срыва заданий предприятиями ОПК пока еще сохраняются.

Ключевыми причинами срывов сегодня являются: слабая организация головными исполнителями деятельности предприятий по всем уровням кооперации, низкий уровень планирования загрузки производственных мощностей и привлечения трудовых ресурсов, прекращение производства комплектующих изделий, сырья и материалов.

Несмотря на положительную динамику выполнения гособоронзаказа факты срыва заданий предприятиями ОПК пока еще сохраняются

В числе актуальных причин также можно назвать: утрату отдельных технологий производства, нарушение кооперационных связей, ограничение поставки импортных комплектующих в связи с введением санкций, недостаточные производственные мощности оборонных организаций.

В настоящее время, частью 2 статьи 22 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике» установлена субсидиарная ответственность головных организаций интегрированных структур ОПК за ненадлежащее выполнение заданий ГОЗ дочерними организациями.

Сегодня на федеральном уровне рассматривается возможность разработки специального положения о порядке установления субсидиарной ответственности

Однако, указанная норма Закон № 488-ФЗ какими-либо подзаконными актами до настоящего времени не регламентирована.

В этой связи, сегодня на федеральном уровне рассматривается возможность разработки специального положения о порядке установления субсидиарной ответственности для дополнительного повышения ответственности за срыв заданий гособоронзаказа.

Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России