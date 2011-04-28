СМИ узнали, что американский B-52 за $112 миллионов могла "сбить" птица
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Самолет-бомбардировщик B-52
Источник: Boeing
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Причиной крушения американского бомбардировщика B-52 на Гуаме в 2016 году могло стать попадание птицы в двигатель, пишет Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные расследования.
По словам пилота, в момент, когда приборы зафиксировали резкое падение тяги, он наблюдал в воздухе птиц. Версию об ошибке пилота следователи отвергли, признав, что он выполнял все необходимые инструкции. Самолет стоимостью 112 миллионов долларов был полностью уничтожен пожаром.
Инцидент произошел 19 мая 2016 года. Во время взлета бомбардировщика внезапно резкое упала тяга. При аварийной посадке тормозной парашют самолета отказал, а колесные тормоза оказались не в состоянии остановить B-52, который выкатился за пределы взлетной полосы и загорелся. Все семеро членов экипажа благополучно покинули машину.
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24.04.2017
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