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С начала СВО Украина официально получила от США и стран Европы более 900 танков, 1300 БМП, 800 артиллерийских систем и 100 систем противовоздушной обороны. Такие данные приводят аналитики Кильского института. Подчеркивается, что крупнейшим поставщиком танков Украине стала Польша, которая передала 254 боевые машины.

Далее идут Нидерланды, передавшие Украине 86 танков, Германия, поставившая ВСУ 78 боевых машин, и Дания, обеспечившая ВСУ 57 танками.

По поставкам артиллерии лидирует Великобритания, передавшая 94 установки, а по бронетехнике – США с 290 машинами

– констатируют аналитики.

Отмечая роль Германии в обеспечении ВСУ, они подчеркивают, что Берлин передал Киеву 30 установок Gepard, две батареи Patriot и две системы IRIS-T.

В статистике учитывается только официально раскрытая помощь, поэтому реальные объемы могут быть выше

– предупреждают эксперты.

Стоит отметить, что большая часть танков и другой бронетехники, которую Украине передали США и страны Европы, уже уничтожена российскими военными. В настоящее время боевые машины практически не используются в зоне СВО по прямому предназначению из-за высокой активности дронов.

В лучшем случае уцелевшие танки применяются для стрельбы с закрытых огневых позиций.

Как показал недавний штурм Константиновки, тактика изоляции района боевых действий, которую успешно применяет российская армия, позволяет практически полностью исключить движение любого транспорта.

Андрей Елистратов