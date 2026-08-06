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Техносфера

В ожидании новых Ту-214: 19-летний RA-64509 в новой ливрее летал на празднике в Казани

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Ту-214 RA-64509
Ту-214 RA-64509.
Источник изображения: ОАК

Не будет преувеличением сказать, что сегодня вся страна ждет от Казанского авиазавода давно обещанных серийных Ту-214. На 2026 год планировалась сдача как минимум 2 новых машин, начался август, и пока ни одну из них не подняли в небо. На этом фоне состоялась демонстрация на авиашоу «Я выбираю небо» 1 августа в Казани «двести четырнадцатого» в «эксклюзивной окраске» с фрагментом картины великого русского художника Васнецова на киле. Правда, самолет был не новый, а 19-летний.

В технической сфере, как и в любой, другой важен грамотный пиар, в России с этим много проблем еще с позднесоветского периода, когда мы умудрились сдать свое информационное поле иностранным компаниям и их продукции. Однако, спрос на своё, красивое и положительное после того, как основная часть населения отошла от тяжелого наследия 1990-х годов, вырос и остается стабильным на протяжении последних 10-15 лет. Понятно, что показ отечественного пассажирского самолета в полёте над городом, где такие самолёты выпускают, это вроде бы дело правильное. Но если это самолёт новый и выпущенный уже в наши дни. Но 1 августа 2026 года в Казани летал Ту-214 RA-64509, выпущенный в конце 2006 года:


Ту-214 RA-64509.
Источник: Минпромторг РФ

Ту-214 RA-64509.
Источник: ОАК

В 2024 году этот борт восстановили на местном авиазаводе и пообещали использовать в качестве «летающей лаборатории». А в 2026 году потратили деньги и время на то, чтобы нанести на его киль фрагмент картины Васнецова «Сирин и Алконост. Песнь радости и печали». Да, красиво, но где новые Ту-214 по производственному плану 2026 года? Вопрос риторический и если честно вызывающий уже негативные эмоции на фоне того, как системно и чётко движутся работы по МС-21-310. А ведь Ту-214 вроде как 7 месяцев назад и сертификацию в импортозамещенном варианте завершил, и выпускать его можно серийно…

Осталось меньше пяти месяцев на сдачу хотя бы двух новых Ту-214, и не будем уже вспоминать сколько там единиц завод обещал в конце 2025 года. Поэтому уместны ли в нынешней ситуации все эти перфомансы с картинами на фюзеляже – уже очень сложно понять. Ждём реальные производственные результаты от Казанского авиазавода по новым пассажирским самолётам.


Иван Захаров

Евгений Белкин

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
МС-21
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