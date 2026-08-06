Войти
Газета.ru

Шеф Пентагона прокомментировал новость об истощении запасов боеприпасов у США

107
0
0
Глава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Хегсет назвал ложью заявления СМИ об исчерпании запасов ракет-перехватчиков США

Военный министр США и глава Пентагона Пит Хегсет назвал ложью появившиеся в СМИ данные о том, что американские военные якобы на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном. Соответствующий пост чиновник разместил на своей странице в соцсети X.

«Этот баннер не правда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ», — написал Хегсет.

Накануне телеканал CNN сообщил, что американская армия якобы израсходовала большую часть имевшихся у нее запасов ключевых ракет-перехватчиков. СМИ со ссылкой на осведомленных источников утверждало, что с начала боевых действий против Ирана было растрачено около 80% противоракет для комплексов THAAD и примерно 50% зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Также 4 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Соединенные Штаты практически израсходовали свой запас высокоточных дальнобойных ракет в конфликте с Ираном

Ранее Пентагон запросил финансирование на пополнение запасов из-за конфликта в Иране.

Сакина Нуриева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
Patriot ЗРК
THAAD
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.08 17:38
  • 0
Внутриполитическая конъюнктура растоптала «европейские ценности»
  • 05.08 15:36
  • 16358
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 05.08 06:28
  • 0
Комментарий к "Карл Маркс: философия, революции и геополитика — почему его идеи актуальны до сих пор"
  • 05.08 05:06
  • 0
Комментарий к "ПО СУЩЕСТВУ"
  • 05.08 02:36
  • 1
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 05.08 01:47
  • 0
Комментарий к "Рукопись о Баскервилях: деталь, после которой дело Холмса становится другим"
  • 05.08 01:04
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Россия проиграла Первую мировую из-за отсталости? Вся правда о главной военной лжи века"
  • 04.08 22:58
  • 0
Комментарий к "Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)"
  • 04.08 20:17
  • 0
Комментарий к "Закладка, определившая эпоху: день рождения двух морских легенд" и "Испытание океаном: история головного эсминца проекта 956, который дал имя серии"
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»