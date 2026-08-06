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Газета.ru

СМИ узнали, что в США продолжаются дискуссии по передаче Киеву лицензий на Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

Reuters: США продолжают обсуждать лицензию на ракеты Patriot для Украины

США продолжают обсуждать предоставление Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как американский президент высказал сомнения по поводу данного соглашения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В настоящее время обсуждается вариант производства в республике лишь части компонентов ракет с финальной сборкой в одной из стран Европы, говорится в статье.

31 июля журнал Atlantic со ссылкой на источники сообщил, что президент США отклонил запрос президента Украины Владимира Зеленского на предоставление Киеву ракет-перехватчиков для Patriot. В тот же день американский лидер заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot.

1 августа Зеленский упрекнул страны ЕС и США в отсутствии поставок ракет для зенитного комплекса Patriot, несмотря на то, что они есть на складах.

3 августа постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что США не предоставят Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot до зимы.

Ранее экс-нардеп объяснил, почему Украина не получит от США ракеты для Patriot.

Сакина Нуриева

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