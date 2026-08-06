Стало известно об оборудовании российского «Биона-М» № 3

ИМБП РАН: Оборудование российских спутников «Бион-М» № 2 и 3 аналогично

Оборудование российских спутников «Бион-М» № 2 и № 3 аналогично, однако эксперименты, предусматриваемые платформами, различаются. Об этом со ссылкой на выступление главного научного сотрудника, руководителя научного направления Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) Владимира Сычева сообщает ТАСС.

Специалист рассказал о предстоящих экспериментах на спутнике «Бион-М» № 3, запуск которого запланирован на 2030 год. «Мы будем использовать не только линейных, но и генетически разнообразных животных», — сказал ученый.

Первый заместитель генерального конструктора Ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов подтвердил, что платформа с технической точки зрения готова к проведению соответствующих экспериментов.

В декабре глава РАН Геннадий Красников сообщил, что результаты эксперимента с биологическим спутником «Бион-М» № 2 представляют собой существенный вклад в мировую науку.

Спускаемый аппарат российского спутника «Бион-М» № 2 с мышами приземлился в Оренбургской области в сентябре.

В том же месяце издание NSF отмечало, что «Бион-М» № 2 создан на основе советского разведывательного космического аппарата «Зенит», который, в свою очередь, стал продолжением развития корабля «Восток», доставлявшего первых космонавтов в космос в 1960-х годах.