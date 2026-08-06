На верфи Cochin Shipyard спущен на воду 7-й противолодочный корабль ASW-SWC для ВМС Индии

ЦАМТО, 5 августа. МО Индии сообщило о состоявшейся 29 июля на верфи Cochin Shipyard Limited (CSL) в Кочи официальной церемонии спуска на воду противолодочного корабля для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft) "Мачилипатнам", предназначенного для ВМС Индии.

"Мачилипатнам" является седьмым из восьми заказанных компании Cochin Shipyard Ltd (CSL) кораблей класса "Махе", которые будут приняты на вооружение ВМС Индии. Доля комплектующих национального производства в конструкции судна составит 80%.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC Министерство обороны МО Индии заключило с компанией Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее МО Индии заключило аналогичный контракт на постройку 8 кораблей с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL). Компании поставят суда, в целом схожие по конструкции, однако, построенные по разным проектам.

Cochin Shipyard Limited приступила к резке стали для строительства кораблей серии в декабре 2020 года. Церемония спуска на воду первых трех кораблей ASW-SWC, "Махе", "Малван" и "Мангрол" состоялась 30 ноября 2023 года, четвертого и пятого ("Мальпе" и "Мульки") – 9 сентября 2024 года. Шестой и седьмой корабли серии ("Магдала" и "Мачилипатнам") были заложены в декабре 2024 и январе 2025 года, восьмой ("Манапад") – в мае 2025 года.

Головной корабль, "Махе", был принят на вооружение ВМС Индии 24 ноября 2025 года. Церемония принятия на вооружение второго корабля, "Малван", состоялась 22 июля 2026 года.

Как планируется, 16 кораблей ASW-SWC заменят противолодочные корветы класса "Абхай" (Проект 1241 PE / "Паук-2"), принятые на вооружение ВМС Индии в 1989-1991 гг.

ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах, ведения разведки, противоминной борьбы. Они также могут использоваться для проведения поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности. Корабли класса "Махе" сформируют ближнюю к берегу линию обороны, взаимодействуя с более крупными надводными кораблями и подводными лодками в дальней морской зоне, а также авиацией.

По имеющейся информации, длина кораблей класса "Махе" составляет 78 м, ширина – 11,4 м, водоизмещение – около 1100 т. Корабли, оснащенные тремя дизельными двигателями и водометными движителями, способны развивать скорость до 25 узлов. В состав вооружения входят легкие торпеды, противолодочные ракеты, 30-мм артиллерийская установка и два 12,7-мм пулемета.