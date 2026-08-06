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Названа готовая вместе с Россией «вписаться в конфликт по полной» против Украины страна

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Фото: KCNA / Reuters
Фото: KCNA / Reuters.

КНДР вместе с Россией «готова вписаться в конфликт по полной» против Украины

КНДР готова вместе с Россией «вписаться в конфликт по полной» против Украины, считает Telegram-канал «Военная хроника».

«Примечателен тот факт, что КНДР, в отличие от остальных условных союзников РФ, готова вписаться в конфликт по полной. Пхеньян проявляет беспрецедентную инициативу, которую российскому руководству местами приходится даже сдерживать», — говорится в публикации.

Там отмечается, что взамен Пхеньян от Москвы получает «технологические дивиденды», что приводит к усилению северокорейской армии.

В июле агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Россия якобы впервые в этом году применила северокорейскую ракету для удара по Украине.

Ранее глава Министерства иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что позиция Северной Кореи по конфликту на Украине остается неизменной.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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