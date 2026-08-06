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ЦАМТО

Госкомвоенпром Беларуси представляет БМ-21Б "БелГрад" – глубокую модернизацию "Града"

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РСЗО БМ-21Б «БелГрад – 2»
РСЗО БМ-21Б «БелГрад – 2».
Источник изображения: belvpo.com

ЦАМТО, 5 августа. БМ-21Б "БелГрад" – глубокая модернизация легендарного "Града", выполненная специалистами ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Республика Беларусь).

Результаты модернизации:

- повышение точности стрельбы;

- обеспечение возможности целеуказания в оперативном режиме;

- увеличение возимого запаса реактивных снарядов до 2,5 боекомплектов;

- сокращение численности боевого расчета до 4 человек;

- сокращение времени перезаряжания машины для выполнения повторного залпа до 7 минут;

- сокращение количества транспортно-заряжающих машин;

- увеличение запаса хода до 1000 км.

Машина готова к выполнению боевых задач в любых условиях, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
Град РСЗО
Компании
2566 ЗРРЭВ
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