Госкомвоенпром Беларуси представляет БМ-21Б "БелГрад" – глубокую модернизацию "Града"

ЦАМТО, 5 августа. БМ-21Б "БелГрад" – глубокая модернизация легендарного "Града", выполненная специалистами ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения" (Республика Беларусь).
Результаты модернизации:
- повышение точности стрельбы;
- обеспечение возможности целеуказания в оперативном режиме;
- увеличение возимого запаса реактивных снарядов до 2,5 боекомплектов;
- сокращение численности боевого расчета до 4 человек;
- сокращение времени перезаряжания машины для выполнения повторного залпа до 7 минут;
- сокращение количества транспортно-заряжающих машин;
- увеличение запаса хода до 1000 км.
Машина готова к выполнению боевых задач в любых условиях, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.