"Сильнейшая армия Европы". Положение дел в бундесвере: плесень, Skyranger и очень медленные темпы (Frankfurter Allgemeine Zeitung, Германия)

FAZ: Германия намерена построить сильнейшую армию в Европе

Мерц и Писториус обещают 260 тысяч военных к 2035 году, но реальность иная, пишет FAZ. Каждый четвертый новобранец уходит в первые полгода, казармы в плесени, оружие задерживается. Германия тратит миллиарды на вооружение, но этого мало, чтобы построить сильную армию.

Грегор Гроссе (Gregor Grosse)

Фридрих Мерц и Борис Писториус строят грандиозные планы развития федеральных вооруженных сил. При этом наблюдается нехватка солдат, казармы приходят в негодность, а поставки оружия задерживаются. Анализ текущей ситуации.

Больше солдат, больше казарм, больше оружия: бундесвер должен стать самой сильной армией Европы. Такую цель поставили перед собой канцлер Фридрих Мерц (Христианско-демократический союз) и министр обороны Борис Писториус (Социал-демократическая партия Германии). За несколько лет они намерены сделать Германию боеспособной. Как продвигается этот процесс?

До достижения целевого показателя в 260 тысяч действующих военнослужащих, к которому федеральные вооруженные силы намерены прийти к середине 2030-х годов, предстоит пройти долгий путь. С тех пор как бывший канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил о "переломном моменте" вскоре после начала конфликта на Украине, численность военнослужащих к концу июня выросла менее чем на 2000 человек, до 185 196 человек. Сейчас общая численность вновь немного сократилась; в Министерстве обороны это объясняют сезонными колебаниями. Тем не менее в Бендлерблоке уже несколько месяцев отмечают "устойчивую положительную динамику" по количеству заявлений и новых призывников и ссылаются на значительный рост по сравнению с прошлым годом.

"С заявками у вооруженных сил нет проблем", — заявил руководитель кадрового отдела бундесвера генерал-лейтенант Роберт Зигер. Однако из-за потребности в специалистах на определенных должностях и необходимой для этого высокой квалификации число кандидатов быстро сокращается. Также рост численности тормозит высокий уровень отсева: в прошлом году около 25% молодых новобранцев бросили службу в течение первых шести месяцев.

"Бюрократия становится все более обременительной"

Несмотря на рекламные кампании и активность в социальных сетях, бундесверу с трудом удается удержать молодых людей. Штефан Байер, руководитель отдела исследований аналитического центра бундесвера German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS), объясняет это так: "Высокий процент отсева часто обусловлен тем, что, с одной стороны, коммуникация с задействованными лицами оставляет желать лучшего, а с другой — бюрократия становится все более обременительной". Это негативно сказывается на уровне доверия и удовлетворенности работой. К тому же иногда не хватает интересных заданий. "Когда новобранцы просто "сидят без дела", утром ходят за кофе, а вечером выключают за всеми компьютеры, мы теряем эти молодые кадры".

В целом исследователи из GIDS скептически относятся к тому, что необходимое пополнение личного состава можно обеспечить на добровольной основе. По словам Байера, это проблема не только бундесвера, но и всей демографической ситуации в Германии. "Поколение бэби-бумеров, которое сейчас постепенно уходит на пенсию, "произвело" слишком мало детей — по крайней мере, с точки зрения современного трудового потенциала". Следовательно, молодых людей становится все меньше, и они не хотят работать в бундесвере.

Даже некоторые высокопоставленные военные и политики, которые занимаются вопросами обороны, сомневаются в новой системе военной службы, которая на первых этапах будет носить добровольный характер. Она призвана, в частности, укрепить резерв, численность которого в будущем должна увеличиться с нескольких десятков тысяч мужчин и женщин до двухсот тысяч. Писториус недавно в интервью для F. A. Z. заявил, что добровольность останется основным принципом на ближайшие годы. Сейчас обязательным для всех мужчин, достигших совершеннолетия, является лишь заполнение онлайн-анкеты с целью оценки их пригодности и мотивации для службы в федеральных вооруженных силах. Со следующего года планируется ввести обязательный медицинский осмотр — поскольку только к тому времени будет готова необходимая инфраструктура.

Министерство пока что удовлетворено результатами: сбор данных проходит "без сбоев". К середине июня молодые мужчины и женщины получили почти 300 тысяч писем; 96% мужчин ответили, и каждый пятый из них проявил интерес к службе в вооруженных силах. Впрочем, министерство оценивает даже ответ с оценкой "1" по шкале от нуля до десяти как проявление интереса к военной службе. Половина "заинтересованных" отметила свой выбор в нижней части шкалы (от одного до четырех).

0,18% получивших письма определились

К концу июня из всех, кто ответил на анкету, привлечь на военную службу в этом году удалось лишь около 530 человек — примерно 0,18% от числа получивших письма. Однако новая система военной службы вступила в силу только в январе, и в министерстве отмечают, что примерно две трети потенциальных кандидатов из-за учебы в школе или профессионального обучения смогут приступить к службе только через один-два года — соответствующие предложения о призыве уже готовятся.

Ассоциация резервистов говорит о "росте очень медленными темпами". Тем не менее ее представители полагают, что в ближайшие годы бундесвер, вероятно, уложится в рамки, установленные в Законе о военной службе. Эти показатели изначально не очень высоки. Сейчас не хватает примерно 800 солдат, чтобы достичь нижнего предела в 186 тысяч военнослужащих. На 2027 и 2028 годы запланировано привлечение нескольких тысяч новых рекрутов. "Только с 2030-х годов ситуация может стать критической", — сообщают в ассоциации резервистов. Тогда закон потребует увеличения численности на десять тысяч солдат и более в год. Если не удастся найти достаточное количество добровольцев, бундестаг может проголосовать за введение "обязательной военной службы в случае необходимости", чтобы восполнить этот пробел.

Стране нужно больше казарм

Привлечь солдат — это одно. Но даже если эта задача будет выполнена, места для их размещения пока не хватает. Требуется больше казарм, полигонов и складов боеприпасов. Поэтому Министерство обороны ввело мораторий на перепрофилирование старых военных объектов в гражданские; в настоящее время для нужд бундесвера проверяется более 170 объектов в Германии, 40 из них уже были признаны непригодными и переданы в гражданское пользование. К концу этого года планируется завершить проверку.

Реакция соответствующих муниципалитетов была неоднозначной, некоторые проявляли недоумение. Также разделились настроения среди тех городов и муниципалитетов, территории которых министерство недавно определило как наиболее подходящие: если Куксхафен, Зигмаринген, Зост и Боштедт приветствуют планы бундесвера, Мёнхенгладбах, Фридберг и Шпайер выражают сдержанность или даже скептицизм. "Мы принимаем к сведению интересы министерства", — сдержанно прокомментировала ситуацию пресс-секретарь мэра города Шпайер в Рейнланд-Пфальце Штефани Зайлер (СДПГ). На территории бывшей части Курпфальц должны были появиться жилые дома и предприятия. По данным газеты Badische Zeitung, город уже вложил 270 тысяч евро; договор о покупке участка был готов к подписанию — но тут вступил в силу мораторий.

По словам Писториуса, юридических оснований для компенсации нет: многие участки еще не перешли в собственность муниципалитетов. Согласно исследованиям Redaktionsnetzwerk Deutschland и партнерских СМИ, муниципалитеты потратили более двенадцати миллионов евро на расходы по планированию гражданского использования бывших военных объектов, на которые теперь может претендовать федеральная армия.

Киль станет новой базой батальона морской пехоты

Лишь в единичных случаях переговоры достигли продвинутой стадии. Например, власти Киля и федеральное правительство подписали меморандум о намерениях, согласно которому, в частности, территория бывшей 5-й эскадрильи морской авиации в будущем вновь будет использоваться военными: она станет новой базой батальона морской пехоты, в котором будет служить 1500 человек, а на вооружении будут состоять несколько десятков малых боевых катеров. Изначально планировалось построить там более 2000 квартир; меморандум о намерениях предусматривает предоставление городу компенсации и альтернативных участков. Киль занимает выгодную позицию в переговорах, поскольку уже приобрел эту территорию. Ожидается, что соглашение будет достигнуто. Недавно городской совет Киля, несмотря на резкую критику со стороны партии "Левая", одобрил этот проект подавляющим большинством голосов. Однако заключительные этапы переговоров, вероятно, затянутся еще на несколько месяцев.

Кроме того, Министерство обороны намерено расширить уже действующую часть за счет дополнительных зданий, а также рассматривает участки, которые принадлежат третьим лицам. В целом к 2031 году планируется создать около 40 тысяч дополнительных мест для размещения. Конкретных целевых показателей пока нет: по словам представительницы министерства, "внутренние процессы проверки и принятия решений" еще продолжаются. Поэтому пока нельзя говорить о конкретных сроках.

"Нужно быть реалистами: без современных казарм нам не удастся привлечь достаточное количество молодежи", — говорит Байер из аналитического центра бундесвера. По оценкам GIDS, расходы значительно превышают текущий оборонный бюджет, за счет которого в первую очередь планируется финансировать расширение объектов недвижимости. "Мы должны найти творческие решения, иначе достичь поставленных целей будет действительно сложно". Поэтому следует задуматься о новых возможностях финансирования: несмотря на значительные государственные ассигнования, для строительства новых казарм и реконструкции существующих потребуется дополнительный частный капитал. "Этому аспекту пока уделяется слишком мало внимания в рамках переломного момента".

"Печальный пример"

Модернизация действующих частей — это тема, которая занимает военных уже много лет и будет актуальной и в будущем. "Необходимо ускорить реконструкцию множества ветхих частей", — говорится в отчете о состоянии вооруженных сил за 2025 год. Уполномоченный по делам вооруженных сил Хеннинг Отте приводит несколько примеров: грязная горячая вода и явно недостаточное количество пригодных для использования туалетов в казарме имени генерал-майора барона фон Герсдорфа в Северном Рейне-Вестфалии, например, или плесень в командном центре ВМС в Вильгельмсхафене.

"Печальным примером" стали казармы Верхнего Пфальца в Пфраймде: здесь практически все здания находятся в плохом состоянии; почти все проекты нового строительства и реконструкции задерживаются. Тем не менее уполномоченный по делам вооруженных сил называет Баварию возможным образцом для подражания для других федеральных земель. В 2024 году Свободное государство Бавария приняло закон о поддержке бундесвера, согласно которому расширение военных объектов представляет "особый общественный интерес", и этот процесс следует упростить. Как отмечается в отчете о состоянии вооруженных сил, Бавария и раньше добивалась успехов благодаря "инновационным подходам": в частности, за менее чем два года было построено 180 жилых корпусов при Университете бундесвера в Мюнхене. Это стало возможным благодаря использованию модульных конструкций.

Министерство также делает ставку на этот метод при проектировании 270 зданий для рот, предназначенных для новобранцев и их инструкторов. Проектировщики используют так называемую модель G-CAP, которая уже много лет применяется при проведении операций за рубежом. При этом заранее задаются размеры и форма помещений. Писториус назвал это "строительством казарм на конвейере". В следующем году планируется приступить к реализации проекта, однако процедура заключения контракта еще не завершена.

Гонка вооружений со временем

Дополнительные казармы и солдаты бесполезны, если не хватает оружия. В этом году Борис Писториус столкнулся с двумя проблемами: отменой размещения американского оружия средней дальности в Германии и окончательным, хотя и давно ожидаемым, прекращением проекта по созданию истребителей FCAS совместно с Францией. Есть несколько альтернатив FCAS: от присоединения к уже реализуемому международному проекту по созданию боевых самолетов до закупки дополнительных истребителей F-35 у США и даже самостоятельной разработки Германией. Решение пока не принято.

Зато федеральное правительство уже предлагает вариант решения проблемы, которая возникла из-за отказа Америки развернуть вооружение в Германии: на саммите НАТО в Анкаре канцлер Мерц объявил, что Вашингтон дал согласие на продажу ФРГ крылатых ракет Tomahawk; планируемое количество остается секретом, стоимость и график также не разглашаются. Эти ракеты пользуются большим спросом, особенно после того, как США, по некоторым данным, выпустили более тысячи таких ракет по Ирану. Производители не успевают вовремя поставлять продукцию; согласно сообщениям СМИ, выполнение ранее размещенного Японией заказа может значительно затянуться.

Однако для Берлина ракеты Tomahawk носят приоритетный характер. При дальности полета 2500 километров эти ракеты должны восполнить пробел в обороноспособности. Самое мощное на сегодняшний день оружие в немецком арсенале — крылатая ракета Taurus — имеет значительно меньшую дальность полета (более 500 километров); в будущем ее планируется модернизировать до версии Taurus Neo. Tomahawk должен стать временным решением до тех пор, пока европейцы сами не начнут производить ракеты или крылатые ракеты большой дальности, например, в рамках проекта European Long-Range Strike Approach (ELSA). Однако этот проект продвигается весьма медленно.

Германия наращивает темпы закупок

Без сомнения, с 2022 года Германия значительно нарастила темпы закупок. Об этом свидетельствует одно только количество так называемых "проектов на 25 миллионов евро" — крупных оборонных программ, которые должен одобрять бюджетный комитет бундестага: если в 2023 году их было 55, то в 2024 году их число выросло до 97, а в 2025 году достигло рекордного уровня — 103. Министерство обороны прогнозирует, что в этом году уровень закупок останется на столь же высоком уровне. Бундестаг дал зеленый свет на закупку многочисленных систем вооружения: в том числе дополнительных танков и бронетранспортеров, вертолетов, подводных лодок и дронов. Однако потребуется некоторое время, прежде чем все это действительно поступит на вооружение.

Особенно актуальным остается расширение системы противовоздушной обороны, которой Германия после холодной войны уделяла крайне мало внимания. С помощью многоуровневой системы защиты страна теперь намерена подготовиться к отражению угроз на всех высотах. Основу составляют три системы противовоздушной обороны: Iris-T, Patriot и Arrow 3. Однако в настоящее время их количество в вооруженных силах весьма ограничено. Сейчас ВВС располагают лишь одной батареей Iris-T. К следующему году войска должны получить еще пять батарей; общая потребность составляет до 50 систем Iris-T.

После передачи нескольких систем Украине у бундесвера осталось лишь несколько единиц Patriot. При этом вооруженные силы заказали еще восемь батарей этой востребованной во всем мире системы. По крайней мере, по собственным заявлениям, Берлин занимает одно из первых мест в списке Военного министерства США. Однако точно неизвестно, когда именно состоится поставка.

Первый крупный шаг в области противовоздушной обороны

Германия сделала первый крупный шаг в области противовоздушной обороны: недавно в лесном массиве на границе Саксонии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт разместили характерный радиолокационный купол и пусковую установку системы Arrow 3. Эта израильско-американская система предназначена для отражения дальнобойных ракет за пределами атмосферы Земли; ранее у вооруженных сил не было средств защиты от таких угроз. Система должна защитить Германию от ракет, которые трудно отразить, например, от российских "Орешников". Тем не менее эти и две другие системы, которые будут развернуты в Германии, будут полностью готовы к эксплуатации только с 2030 года.

Как раз за несколько дней до ввода в эксплуатацию Arrow 3 выяснилось, в какой области у федеральных вооруженных сил по-прежнему наблюдаются серьезные недостатки: над объектом обнаружили несколько дронов; по всей видимости, попытки их перехвата оказались безуспешными. Это был не первый случай, когда беспилотные летательные аппараты кружили над объектами, которые требуют особого внимания. Надежда бундесвера на устранение пробела в средствах защиты от БПЛА — Skyranger 30. Эту систему компании Rheinmetall можно устанавливать в виде башни на различных транспортных средствах. Главный элемент комплекса — револьверная пушка, которая стреляет 1250 осколочных снарядов в минуту. Системы Skyranger 30 должны стать основой проходящей реорганизацию системы противовоздушной обороны сухопутных войск; Берлин, по всей видимости, намерен закупить несколько сотен таких систем.

"Луч надежды" запаздывает

Проблемы возникли уже с первыми 19 заказанными экземплярами, что связано с конкретными пожеланиями бундесвера по внесению изменений. В качестве вторичного вооружения Skyranger 30 должны быть оснащены другими управляемыми ракетами, чем планировалось изначально. Австрия, которая, по-видимому, предъявляет менее высокие требования, напротив, ожидает своевременной поставки. Пресс-секретарь министерства обороны Австрии Михаэль Бауэр так прокомментировал оборонную политику соседней страны на платформе X: "Бундесвер хочет оснастить Skyranger ракетой класса "земля-воздух". Ее разработка еще не завершена; отсюда и задержка". Федеральные вооруженные силы делают ставку на уже имеющуюся ракету; поэтому в Австрии все идет по плану.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер, вопреки противоречивым сообщениям, заверил, что заказ Германии задерживается всего на пять месяцев; поставки должны начаться в следующем году. Однако сначала — без управляемого ракетного снаряда, которого требуют военные. Он будет готов к применению только к концу этого десятилетия.

История с системами Skyranger, похоже, символизирует амбициозные цели бундесвера: требования и темпы реализации зачастую не соответствуют реальности. "Если мы хотим обеспечить обороноспособность к 2029 году, то к 2026 году мы, по сути, дойдем до предела своих возможностей", — говорит Байер из аналитического центра вооруженных сил. По его мнению, принятый в этом году закон об ускорении закупок появился слишком поздно. Нужно официально закупить оборудование, доставить его в войска и, наконец, обучить солдат его использованию. "Это будет непростая задача".