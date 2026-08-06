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ЦАМТО

Евросоюз получил 1,4 млрд. евро от заморозки российских активов для поддержки Киева

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Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

ЦАМТО, 5 августа. Евросоюз получил очередной транш в размере 1,4 млрд. евро доходов, полученных от размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, которые будут направлены на поддержку Украины.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила Еврокомиссия.

"Мы предоставляем Украине еще 1,4 млрд. евро", – цитирует сайт ЕК председателя Урсулы фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии уточнили, что это пятый транш подобных поступлений. Средства представляют собой прибыль, начисленную в первом полугодии 2026 года на денежные остатки, связанные с замороженными активами Банка России, находящимися в европейских центральных депозитариях ценных бумаг, главным образом, в бельгийском Euroclear.

С момента заморозки эти активы, по данным ЕК, принесли около 8 млрд. евро таких доходов.

Согласно решению ЕС, 95% нынешнего транша будет направлено через механизм кредитной поддержки Украины на обслуживание макрофинансовой помощи, предоставленной в рамках инициативы G7, еще 5% поступит в Европейский фонд мира (EPF) для поддержки военных нужд Киева, сообщает "РИА Новости".

В Еврокомиссии подчеркнули, что сами активы Банка России остаются замороженными, однако проценты, начисляемые на связанные с ними денежные остатки, по решению Совета ЕС используются для финансирования Киева.

Москва неоднократно называла незаконными заморозку российских государственных активов и использование связанных с ними доходов. Российские власти заявляли, что подобные действия нарушают нормы международного права и права собственности.

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