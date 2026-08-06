ЦАМТО, 5 августа. Генеральный директор Иркутского авиационного завода (филиал ПАО "Иркут" в составе ОАК) Андрей Сойнов сообщил о подготовке к подписанию контракта с Вьетнамом на поставку 18 УБС Як-130М.

Заявление было сделано в ходе визита президента РФ Владимира Путина на Иркутский авиационный завод 24 июля, в рамках которого главе государства были представлены самолеты МС-21-310 и Як-130М.

Информация о готовящейся сделке была опубликована изданием "Коммерсантъ" со ссылкой на А.Сойнова, который охарактеризовал контракт как находящийся на завершающей стадии оформления. Речь идет о первом экспортном контракте на поставку модернизированного варианта Як-130М.

Официального подтверждения контракта со стороны Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) или АО "Рособоронэкспорт" на текущий момент не имеется.

Як-130М представляет собой глубокую модернизацию базового учебно-боевого самолета Як-130. В состав оборудования модернизированной версии входят бортовая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой БРЛС-130Р, оптико-электронная система прицеливания СОЛТ-130К, комплекс средств самообороны "Президент-С130", а также новый комплекс связи КСС-130. Заявленные доработки повышают дальность обнаружения целей, точность применения средств поражения и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Первый полет прототипа Як-130М состоялся 25 июня 2026 года, второй прототип совершил первый полет 1 августа 2026 года. Программа государственных испытаний рассчитана до декабря 2028 года.

В случае реализации контракта Вьетнам станет первым иностранным заказчиком Як-130М. Предыдущий контракт на поставку Як-130 Вьетнаму был подписан в 2019 году и предусматривал поставку 12 УБС на сумму свыше 350 млн. долл. Первая партия из трех самолетов по этому контракту была поставлена в конце 2021 года. Вьетнамские ВВС эксплуатируют Як-130 в составе 940-го учебного авиационного полка, которые заменили УБС L-39 чехословацкого производства.