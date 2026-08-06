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ЦАМТО

Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США

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Здание завода Lockheed Martin, Аризона
Здание завода Lockheed Martin, Аризона.
Источник изображения: AP Photo/Matt York

ЦАМТО, 5 августа. Компания Lockheed Martin ведет переговоры о закупке критически важных минералов с месторождений в США на фоне требований президента Дональда Трампа к оборонным компаниям сократить зависимость от Китая.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"По словам источников, крупнейший в мире оборонный подрядчик договаривается с NioCorp Developments о поставках скандия, а также с Teck Resources и 5N Plus о поставках германия. Оба металла применяются в военной технике, от компонентов летательных аппаратов до инфракрасных датчиков", – пишет Рейтер.

Критически важные минералы – это особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.

Китай контролирует около 70% поставок редкоземельных элементов в мире и до 90% их переработки. В феврале США признали, что более чем на 90% зависят от импорта примерно по 25 критически важным минералам, отмечает "РИА Новости".

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