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ЦАМТО

Hanwha Ocean подписала контракт на разработку эсминца KDDX для ВМС Республики Корея

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KDDX (Korea Destroyer Next Generation)
KDDX (Korea Destroyer Next Generation).
Источник изображения: Hanwha Ocean

ЦАМТО, 5 августа. Агентство программ оборонных закупок (DAPA) МНО Республики Корея заключило с Hanwha Ocean соглашение на разработку эсминца следующего поколения KDDX (Korea Destroyer Next Generation) для ВМС страны.

Соглашение предусматривает разработку рабочего проекта и строительство головного эсминца серии, поставка которого запланирована на 2032 год.

Как сообщает агентство Yonhap, контракт подписан через месяц после того, как Hanwha Ocean была выбрана предпочтительным претендентом на победу в конкурсе.

По результатам проведенной DAPA оценки Hanwha Ocean опередила также участвовавшую в тендере компанию HD Hyundai Heavy Industries. Реализация проекта затянулась более чем на два года из-за высокой конкуренции между двумя претендентами.

Всего в рамках проекта стоимостью 7,8 трлн. вон (5,4 млрд. долл.) планируется построить 6 оснащенных национальной системой Aegis эскадренных миноносцев водоизмещением около 6500 т. Они также будут оборудованы различными боевыми и гидроакустическими системами, разработанными южнокорейскими компаниями.

Ожидается, что Агентство DAPA начнет заключать контракты на строительство пяти следующих кораблей серии в конце 2028 года, что должно позволить принять их на вооружение ВМС страны к 2036 году.

Корабли, которые должны расширить возможности флота обеспечивать противовоздушную оборону, вести противокорабельную и противолодочную борьбу, будут отличаться высокой долей национальных технологий. Они будут занимать промежуточное положение между эсминцами KDX-II и KDX-III, оснащенными системой Aegis.

Как сообщал ЦАМТО, реализация проекта KDDX была одобрена в 2018 году. Его оценочная стоимость составляет около 7 трлн. вон (6,5 млрд. долл.). Рассчитанная до 2036 года программа охватывает строительство нового класса эсминцев и разработку соответствующих боевых систем.

Комитет по оборонным закупкам Республики Корея одобрил проект плана постройки эсминцев KDDX в феврале 2026 года. Он предусматривал проведение конкурса для выбора подрядчика разработки рабочего проекта и строительства головного корабля серии.

В итоге соревнования между Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries победителем стала Hanwha Ocean.

В число систем вооружения, которые, вероятно, будут установлены на кораблях KDDX, войдут корабельный зенитный ракетный комплекс K-SAAM II (Korean Surface-to-Air Anti-Missile II), который должен стать основной системой ПВО корабля, а также зенитный артиллерийский комплекс нового поколения CIWS-II. Кроме того, эсминец получит национальную многофункциональную радиолокационную станцию с фазированной антенной решеткой, систему боевого управления, гидроакустическую систему и ракетные комплексы.

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