ЦАМТО, 5 августа. Американские оборонные компании не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений, следует из отчета для конгресса, который изучило агентство "РИА Новости".

По государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство.

Как выяснило агентство, с 2022 финансового года по конец марта 2026 года Вашингтон выделил 45,78 млрд. долл. на замену оружия, переданного Украине. Контракты заключили более чем на 90% этой суммы, но фактические начисления средств предприятиям составили лишь около 41% от стоимости заказов.