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Российская газета

Эволюция "Типа 92": старый китайский БТР превратился в современную колесную БМП

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БТР WMZ551
БТР WMZ551 6 х 6 (в китайской армии известен как Type 92).
Источник изображения: defenseupdates.blogspot.com

В сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая продолжают поступать как совершенно новые образцы техники, так и глубоко модернизированные версии давно стоящих на вооружении машин.

Например, колесные бронетранспортеры Type 92 были приняты на снабжение еще в начале 1990-х. Сегодня они фактически переросли в колесные боевые машины пехоты под индексом ZSL-92B.

Как сообщает канал China Army, недавно в Синьцзянском военном округе был замечен обновленный вариант этой БМП. В нем усилена противоминная защита корпуса, а боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой стал необитаемым. Машина оснащена современной системой управления огнем, включающей тепловизионный прицел и лазерный дальномер.

Для поражения бронетехники используется противотанковый ракетный комплекс Hong Jian-73 ("Красная стрела-73"). По сути, это глубоко доработанный клон советской 9М14М "Малютка": он получил полуавтоматическое наведение и тандемную боевую часть.

Кроме того, на БМП установлен встроенный комплекс радиоэлектронного подавления, а в отдельном отсеке, судя по всему, размещена пусковая установка для квадрокоптера-разведчика. Отмечается также, что водометные движители позволяют машине преодолевать водные преграды вплавь.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
9M14 Малютка
Компании
Минoбороны РФ
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