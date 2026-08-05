Эволюция "Типа 92": старый китайский БТР превратился в современную колесную БМП

В сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая продолжают поступать как совершенно новые образцы техники, так и глубоко модернизированные версии давно стоящих на вооружении машин.

Например, колесные бронетранспортеры Type 92 были приняты на снабжение еще в начале 1990-х. Сегодня они фактически переросли в колесные боевые машины пехоты под индексом ZSL-92B.

Как сообщает канал China Army, недавно в Синьцзянском военном округе был замечен обновленный вариант этой БМП. В нем усилена противоминная защита корпуса, а боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой стал необитаемым. Машина оснащена современной системой управления огнем, включающей тепловизионный прицел и лазерный дальномер.

Для поражения бронетехники используется противотанковый ракетный комплекс Hong Jian-73 ("Красная стрела-73"). По сути, это глубоко доработанный клон советской 9М14М "Малютка": он получил полуавтоматическое наведение и тандемную боевую часть.

Кроме того, на БМП установлен встроенный комплекс радиоэлектронного подавления, а в отдельном отсеке, судя по всему, размещена пусковая установка для квадрокоптера-разведчика. Отмечается также, что водометные движители позволяют машине преодолевать водные преграды вплавь.