SH-15 против M777: китайское и американское оружие на границе Индии и Пакистана

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Индия заявила о готовности сделать «всё необходимое» для защиты национальных интересов после сообщений о развёртывании Пакистаном около 250 китайских самоходных гаубиц SH-15 вдоль границы.

На брифинге МИД Индии 4 августа официальный представитель ведомства Рандхир Джайсвал подчеркнул неизменность позиции Нью-Дели по вопросу приграничной безопасности:

Во время операции «Синдур» мы увидели достойный ответ. Террор в отношении границ Индии должен прекратиться, мы сделаем всё необходимое в национальных интересах. Мы остаёмся бдительными.

По данным India Today и Times of India, 155-мм/52-калиберные SH-15 (экспортный вариант китайской PCL-181 производства Norinco) размещены в ключевых секторах — Гуджранвала, Сиалкот, Джалалпур-Джаттан у Шакаргархского выступа, в северном Пенджабе и оспариваемом Кашмире. Артиллерийские системы на шасси 6×6 Shaanxi развивают скорость до 90 км/ч, стреляют стандартными снарядами на 30–40 км и ракетными VLAP - до 72 км, с темпом до шести выстрелов в минуту. Пакистан заказал 236 единиц в 2019 году, получил их в 2022–2023-м и наладил производство по лицензии на Heavy Industries Taxila. Эти орудия уже применялись против Индии в ходе операции «Синдур» в мае 2025 года - ответа на теракт в Пахалгаме.

Джайсвал также назвал недавние выборы в подконтрольной Пакистане части Джамму и Кашмира «фарсом» и обвинил Исламабад в подавлении протестов силой.

Стоит отметить, что военные обострения нередки в отношениях ядерных держав Индии и Пакистана.

Индия в качестве ответа на действия Пакистана по размещению гаубиц SH-15 развёртывает со своей стороны закупленные в США гаубицы M777, самоходки K-9 Vajra и пушки Dhanush индийского производства.