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Газета.ru

Пентагон заплатит $3 млрд за расширение выпуска компонентов для систем ПРО

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Источник изображения: topwar.ru

Пентагон заказал Northrop Grumman компоненты для Patriot и THAAD на $3 млрд

Американская компания Northrop Grumman подписала рамочные соглашения об увеличении производства компонентов для противоракетных систем Patriot и THAAD с Пентагоном и Lockheed Martin на сумму более $3 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте NG.

В рамках соглашения на $2 млрд компания ускорит производство твердотопливных ракетных двигателей и предохранительно-исполнительных механизмов для противоракет PAC-3 MSE, которые используются в системе Patriot.

Отдельное соглашение на $1 млрд позволит в четыре раза увеличить ежемесячные поставки компонентов для системы THAAD в течение семи лет.

Контракт также обеспечивает появление второго поставщика твердотопливных двигателей для PAC-3, который ранее выпускала только L3Harris.

«Наши долгосрочные инвестиции в передовые производственные технологии и устойчивые цепочки поставок позволяют нам перейти от стабильного производства к его наращиванию в рекордные сроки. Являясь одним из ведущих производителей твердотопливных ракетных двигателей в Америке, мы поддерживаем курс администрации на ускорение выпуска боеприпасов», — заявил корпоративный вице-президент Northrop Grumman Бен Дэвис.

Подписанные соглашения с NG стали частью программы «Арсенал свободы» — инициативы Пентагона по расширению оборонного производства для восполнения утраченных запасов вооружения из-за его поставок Украине и использования на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон увеличил сумму контракта с Lockheed Martin на поставку ракет для Patriot.

Татьяна Охотникова

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