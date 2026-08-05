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Военное обозрение

МО Японии заявило о риске ядерного удара по стране со стороны КНДР

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Источник изображения: topwar.ru

В ежегодном докладе министерства обороны Японии за 2026 год военную активность Северной Кореи назвали самой серьёзной и неотложной угрозой для безопасности страны за всё время. Японские власти полагают, что у Пхеньяна уже есть возможности нанести ядерный удар по островам Японии.

По подсчётам японских аналитиков, Северная Корея провела уже шесть ядерных взрывов и, скорее всего, умеет ставить ядерные заряды на баллистические ракеты, которые достают до Японии.

Особенно в Токио беспокоятся из-за того, как быстро Пхеньян создаёт гиперзвуковые и крылатые ракеты с большим радиусом действия, способные нести ядерный заряд. В докладе также подчёркивается, что такие действия КНДР серьёзно расшатывают мир и стабильность в регионе.

В Токио также всерьёз обеспокоены тем, что Северная Корея и Россия начали активно сотрудничать в военной сфере. В японском Минобороны опасаются, что из-за этого КНДР в ближайшие годы может серьёзно нарастить свою военную мощь, а это создаёт большую угрозу для безопасности всего региона вокруг Японии.

На фоне всех этих угроз японское правительство собирается усиливать свою армию, объясняя это не только заботой о безопасности, но и тем, что производство оружия может дать толчок экономике.

В докладе говорится, что мир вступил в «новую эпоху кризисов», а обстановка в Индо-Тихоокеанском регионе накаляется. До этого Япония уже обновила свою стратегию безопасности, а в 2025 году военный бюджет страны достиг рекордных 6,8 триллиона иен – это примерно 45 миллиардов долларов.

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