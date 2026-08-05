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Николай Патрушев провел переговоры в Бразилии по взаимодействию в военно-морской сфере

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Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Источник изображения: © Александр Демьянчук/ ТАСС

ЦАМТО, 4 августа. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в первый день рабочего визита в Бразилию провел переговоры по взаимодействию в военно-морской сфере и обеспечению безопасности в Мировом океане.

Как передает "РИА Новости", Н.Патрушев в Бразилиа встретился с командующим ВМС Бразилии Маркосом Сампайо Олсеном и обсудил вопросы взаимодействия по линии Военно-морского флота России и Военно-морских сил Бразилии.

Кроме того, Н.Патрушев обсудил ситуацию в Мировом океане, вопросы обеспечения международной безопасности и некоторые проекты взаимодействия в области морской научной деятельности со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом и сопредседателем межправительственной российско-бразильской комиссии Марией Лаурой да Роша.

Также помощник президента провел переговоры в Министерстве портов и аэропортов Бразилии по перспективам взаимодействия по линии логистических компаний, а также проблемам повышения эффективности судоходства.

В завершение первого дня рабочего визита в Бразилиа Н.Патрушев встретился с исполняющим обязанности министра развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии Родригу Зербони Лорейру и обсудил с ним двустороннее сотрудничество в сфере судостроения, сообщает "РИА Новости".

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Страны
Бразилия
Россия
Персоны
Патрушев Николай
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