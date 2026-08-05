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Военное обозрение

Темпы модернизации армии Китая за 10 лет беспрецедентны - американский аналитик

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Источник изображения: topwar.ru

Темпы модернизации Народно-освободительной армии Китая за последнее десятилетие оказались беспрецедентными по своим масштабам и последствиям. Такую оценку в интервью South China Morning Post дал Лайл Голдштейн - старший научный сотрудник одного из американских профильных институтов.

По словам Голдштейна, китайская армия за 10 лет добилась колоссального прогресса:

Это как самолёт, идущий на форсаже, или машина, переходящая на самую высокую передачу. Темп действительно значительно ускорился.

Он подчеркнул, что, хотя специалисты предвидели значительные результаты, их появление всё равно впечатляет.

Говоря о целях НОАК на 2027 год -одном из трёх ориентиров модернизации - Голдштейн отметил, что Китай уже достиг статуса мировой военной супердержавы:

Число сфер, в которых этот статус достигнут, увеличиваются с каждым днём. В некотором смысле они добились того, что наметили. Однако отдельные программы, в частности авианосная, ещё не полностью завершены.

Масштаб кораблестроительной программы Китая наглядно иллюстрирует этот рывок. С 2020 по 2025 год Китай построил до 125 боевых кораблей. Для сравнения: США, Япония и Южная Корея вместе за тот же период построили лишь 50 кораблей. Общий китайский флот насчитывает приблизительно 395 боевых кораблей, уже превышая по своему числу ВМС США.

Особенно примечателен этот прогресс на фоне военных расходов. Официальный оборонный бюджет Китая на 2026 год составляет около 277 млрд долларов. При этом бюджет Пентагона на 2026 год достиг триллиона долларов — почти в 4 раза больше китайского. Тем не менее, как отмечает Голдштейн, разрыв в военном потенциале между двумя странами стремительно сокращается.

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Япония
Проекты
2020-й год
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