19 атомных подводных лодок типа Virginia переклассифицированы в ракетные подводные лодки SSGN

Морское министерство США 3 августа 2026 года объявило о переклассификации 19 запланированных ко вводу в строй атомных многоцелевых подводных лодок (SSN) типа Virginia (серий Block V и Block VI), которые будут оснащены модулями с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM), в атомные подводные лодки с управляемыми ракетами (guided missile submarines - SSGN). В настоящее время в ВМС США обозначения SSGN носят четыре переоборудованные в носители крылатых ракет бывшие первые атомные ракетные подводные лодки типа Ohio (SSGN 726 Ohio, SSGN 727 Michigan, SSGN 728 Florida и SSGN 729 Georgia), намечаемые в ближайшие годы (начиная с 2027 года) к выводу из состава флота.

Официальное изображение планируемой головной американской атомной подводной лодки с ракетным вооружением SSGN 803 Arizona типа Virginia серии Block V. В средней части корпуса видна установка четырех модулей с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM) (c) ВМС США

"Эта переклассификация является явным признанием возросшей боевой эффективности, которую VPM привносит в подводные боевые действия", - заявил директор программ подводных лодок ВМС США вице-адмирал Роб Гоше, - "Данные подводные лодки класса SSGN, оснащенные VPM, обеспечат ВМС США сохранение доминирования в подводном пространстве на десятилетия вперед. Благодаря интеграции этой дополнительной полезной нагрузки мы сможем наращивать ударную мощь, чтобы обеспечить безопасность наших союзников, сдерживать агрессию, превосходить любого противника и предоставить нашим командующим флотами невероятно универсальный сильный инструмент национальной мощи".

"Переклассификация подводных лодок, оснащенных модулями Virginia Payload Module, в подводные лодки класса SSGN точно отражает исключительную ударную мощь, оперативную гибкость и глобальный охват, которые эти платформы обеспечивают флоту", - заявил CNO (командующий) ВМС США адмирал Дэрил Кодл. - "Этот переход происходит в важный момент, когда Georgia, одна из четырех подводных лодок типа Ohio с управляемыми ракетами, начинает процесс вывода из боевого состава после более чем четырех десятилетий исключительной службы. Georgia и однотипные с ней корабли доказали непреходящую ценность сочетания подводной скрытности с непревзойденными возможностями внезапного нанесения ударов. Следующее поколение ракетных подводных лодок класса SSGN типа Virginia развивает это наследие, обладая большей боевой устойчивостью, адаптивностью и устойчивой боевой мощью. Эти подводные лодки обеспечат нашей стране мощный и постоянный сдерживающий фактор, расширят возможности для наших командующих и гарантируют, что ВМС США останутся готовы сражаться и побеждать, когда и где бы это ни потребовалось".

Переклассификации, как можно судить, подверглись 19 строящихся или законтрактованных атомных подводных лодок типа Virginia, которые будут оснащены модулями с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM) - 11 лодок серии Block V c SSN 803 по SSN 813 (на головной лодке серии Block V SSN 802 Oklahoma модули VPM не устанавливаются) и восемь лодок серии Block VI c SSN 814 по SSN 821. Почему именно восемь неясно, поскольку 29 июля 2026 года были законтрактованы девять лодок Block VI, по SSN 822. Однако, по предположениям, одну из лодок серии Block V или VI планируется достроить в качестве подводной лодки специального назначения, в качестве носителя подводных аппаратов и боевых пловцов, с соответствующим оборудованием вместо модулей VPM.

Каждая лодка серии Block V должна получить по четыре модуля VPМ, в каждом из которых размещаются по семь вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk или перспективных образцов оружия. C учетом двух уже устанавливаемых на лодках типа Virginia (начиная с серии Block III) в носовой части вертикальных пусковых модулей Virginia Payload Tubes (VPT) по шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Tomahawk в каждом, лодка серии Block V будет способна штатно нести 40 крылатых ракет Tomahawk в вертикальных пусковых установках (без учета некоторого количества ракет, которые теоретически могут запускаться через торпедные аппараты). По ряду сообщений, на лодках серии Block VI количество модулей VPМ будет увеличено до шести.

Первая атомная подводная лодка серии Block V, оснащенная модулями VPM - SSN 803 (теперь SSGN 803) Arizona, по заявлению ВМС США, должна войти в строй в 2029 финансовом году. Головная подводная лодка серии Block VI SSGN 814 Potomac, по предварительным данным, ожидается ко вводу в строй в 2034 финансовом году, строительство заказанных лодок этой серии планируется вести по 2038 фин. год.

Инфографика (с) ВМС США

Официальная инфографика 2022 года, демонстрирующая модификации американских атомных подводных лодок типа Virginia. Источник: General Dynamics Electric Boat (GDEB)

Размещение модулей с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM) на атомной подводной лодке типа Virginia серии Block V (фактически, как было сказано, на головной лодке этой серии SSN 802 Oklahoma модули VPM не будут установлены). Источник: ВМС США

Официальное изображение планируемой головной американской атомной подводной лодки с ракетным вооружением SSGN 803 Arizona типа Virginia серии Block V. В средней части корпуса видна установка четырех модулей с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Module (VPM), а в носовой части корпуса - два модуля с вертикальными пусковыми установками Virginia Payload Tubes (VPT) (c) ВМС США