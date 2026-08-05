США до сих пор не восполнили запасы ракет к ЗРК Patriot, переданных Украине

ЦАМТО, 4 августа. США до сих пор не восполнили арсеналы ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к ЗРК Patriot, переданных Украине с 2022 года, следует из бюджетных документов Пентагона, которые изучило "РИА Новости".

Первые контракты на восстановление запасов подписали еще в 2022-2023 ф.г., но американская армия до сих пор не получила ракеты в полном объем, так как производство занимает до трех лет.

В конце 2022 ф.г. Конгресс профинансировал изготовление 148 дополнительных ракет сверх базового заказа. Основная часть из них поступила военным только с прошлого октября по июнь этого года.

В 2023 году нижняя палата выделила на восполнение арсенала еще 1,44 млрд. долл., но из-за загрузки заводов некоторая часть ракет будет готова лишь в конце этого года и в следующем.

Всего по базовой программе в 2026 году армия США должна получить 166 ракет PAC-3 MSE. При этом с мая по август поставок не предусмотрено. В Пентагоне объясняют такие паузы, в том числе, выполнением экспортных контрактов.

Дополнительную нагрузку на американские запасы создала операция против Ирана. По оценке CSIS, арсеналы этих ракет могли сократиться примерно на 65%, отмечает "РИА Новости".