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ЦАМТО

США сохранили за собой командование миссией НАТО по координации помощи Украине

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Командный центр американских войск в Висбадене
Командный центр американских войск в Висбадене.
Источник изображения: © EPA/FREDRIK VON ERICHSEN

ЦАМТО, 4 августа. США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене, несмотря на заявления Вашингтона и альянса о постепенной передаче европейским союзникам части командных функций на континенте.

Как сообщает "РИА Новости", новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Ранее Пентагон официально сообщал о его назначении на эту должность.

Как напоминает агентство, миссия NSATU была создана по решению саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Она координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.

В последние месяцы США и руководство альянса неоднократно заявляли о намерении постепенно передавать европейским союзникам часть командных функций в Европе на фоне пересмотра американского военного присутствия на континенте. Однако смена руководства NSATU показала, что координация военной помощи Украине по-прежнему остается под руководством американских военных, отмечает "РИА Новости".

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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