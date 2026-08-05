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ЦАМТО

Администрация бывшего президента США Джо Байдена отказала Украине в лицензии на производство ракет Patriot

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Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии
Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ЦАМТО, 4 августа. Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но Киеву тогда отказали без объяснения причин.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с обсуждениями.

"Мы пытались получить лицензию и предлагали различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", – цитирует издание слова чиновника.

По словам собеседника издания, если бы предыдущая администрация США в то время одобрила предложение, то Украина якобы уже могла бы производить перехватчики.

Как отмечается, с этим предложением украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.

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