Президент Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время подписания соглашения о гарантиях безопасности на саммите G7 в Италии.

ЦАМТО, 4 августа. Украина просила лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot еще у администрации предыдущего президента США Джо Байдена, но Киеву тогда отказали без объяснения причин.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на украинского чиновника, знакомого с обсуждениями.

"Мы пытались получить лицензию и предлагали различные варианты, но нам просто сказали "нет" без каких-либо объяснений", – цитирует издание слова чиновника.

По словам собеседника издания, если бы предыдущая администрация США в то время одобрила предложение, то Украина якобы уже могла бы производить перехватчики.

Как отмечается, с этим предложением украинская сторона обращалась к бывшему главе Пентагона Ллойду Остину и экс-советнику Белого дома по национальной безопасности Джейку Салливану.