BZ: ФРГ должна сойти с курса на милитаризацию для выхода из спирали эскалации

Ставка Берлина на милитаризацию ведет ЕС к прямой конфронтации с Россией, пишет BZ. Чтобы избежать катастрофы и не стать главной жертвой эскалации, ФРГ должна отказаться от идеологических иллюзий и инициировать процесс "Хельсинки 2.0".

Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknech), Йоханнес Варвик (Johannes Varwick), Вольфганг Штреек (Wolfgang Streeck)

Авторы предупреждают: немецкая политика безопасности ведет к эскалации. В качестве альтернативы они предлагают сделать ставку на дипломатию и контроль над вооружениями.

Российско-украинский конфликт запустил динамику, которая выходит далеко за пределы Украины. Своей поддержкой Запад пересекал одну "красную линию" за другой. В результате растет опасность прямой военной конфронтации с Россией. Ведь безответственная стратегия "перенесения боевых действий в Россию" с помощью немецких технологий и немецких денег с высокой вероятностью приведет к тому, что конфликт дойдет и до Германии.

Оружие вместо дипломатии: стратегический провал Германии

Стратегическое мышление начинается с четкого определения цели, а затем уже выбираются необходимые для ее достижения средства. Приоритетной целью немецкой политики должно быть предотвращение прямой военной конфронтации с Россией, а также любой ядерной эскалации. Поэтому Берлин должен наконец выступить с реалистичными политическими инициативами, направленными на прекращение боевых действий. Однако немецкая политика носит односторонний характер и до сих пор не способствует стабилизации ситуации. В центре внимания по-прежнему находятся все более масштабные поставки оружия и укрепление оборонительных, а также, во все большей степени, наступательных возможностей Украины. Полностью отсутствует самостоятельный политический и дипломатический подход к прекращению конфликта.

Без учета причин не будет прочного мира

Дипломатические подходы к разрешению конфликта не должны, как это было до сих пор, ориентироваться исключительно на позицию Украины, а должны учитывать интересы всех сторон. Для этого следует также обратить внимание на предысторию конфронтации. Неразрешенные структурные конфликты, которые связаны с европейским порядком безопасности, а также споры о будущей роли Украины составляют часть этой предыстории. В частности, принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году решения о вступлении Украины в НАТО стали решающим фактором развития противостояния. Чтобы окончательно положить конец боевым действиям, необходимо учитывать эту взаимосвязь. Федеральное правительство Германии же отказывается признавать этот факт.

Боеготовность — это не концепция мира

Безусловная поддержка Киева, наращивание военного потенциала федеральных вооруженных сил, произвольно выбранная цель в 5% ВВП, опасная новая парадигма "боеготовности", а также разговоры о том, что бундесвер является сильнейшими конвенциональными вооруженными силами Европы, — все это контрпродуктивные меры, когда политической целью считается прекращение гибели людей на Украине и обеспечение мира во всей Европе.

Спираль вооружения и опасность развития военно-промышленного комплекса

Вместо этого Германия должна выступить с инициативами по проведению переговоров, снижению рисков, контролю над вооружениями и ограничению особо дестабилизирующих систем вооружения. Это необходимо и потому, что в результате массивного перевооружения бундесвера и совершенно несоразмерного увеличения оборонного бюджета возникает также самостоятельный промышленно-политический интерес к дальнейшему перевооружению и экспорту вооружений. Необходимо предотвратить формирование такого "военно-промышленного комплекса".

Почему Германия более уязвима, чем ее союзники

Уже сегодня Германия располагает крупнейшей конвенциональной армией в Западной Европе. По этой причине, а также в силу своего территориального положения, она оказалась бы в особенно уязвимом положении в случае войны с Россией. В то же время ФРГ не обладает ядерным оружием и не должна стремиться к его приобретению. Таким образом, в случае войны Берлин был бы вынужден полагаться на ядерную поддержку со стороны США, Франции или Великобритании. Осмысленная политика национальной безопасности Германии не может исходить из того, что такая поддержка будет гарантирована в случае реальной угрозы.

Особая уязвимость Германии в случае военного конфликта на территории Евразии, а также ее статус страны, которая не обладает ядерным оружием, обусловливают ее особо выраженный интерес к стабильному евразийскому мирному порядку. Кроме того, эти факторы требуют стратегического суверенитета по отношению к союзникам, которых боевые действия затронули бы не столь непосредственно или которые полагают, что могут продвигать собственные интересы в области безопасности путем усиления военного давления на Россию.

Идеологическая мобилизация вместо политических решений

Новый европейский порядок безопасности может возникнуть только в результате переговоров между государствами с разными интересами и политическими взглядами. Именно поэтому Германия должна стремиться к тому, чтобы для преодоления текущего кризиса найти иные, невоенные ответы. Растущая идеологическая мобилизация, сужение кругозора до военных средств, отказ от дипломатии и ее принижение противоречат этому подходу.

Переговоры — это не признак слабости, а проявление мудрости

От взаимной эскалации никто не выиграет. Продолжение боевых действий не приведет ни к улучшению условий для Украины, ни к усилению безопасности Германии. Напротив, целью должно стать как можно более скорое урегулирование путем переговоров, которое положит конец гибели людей, устранит риски эскалации и заложит фундамент для устойчивой системы европейской безопасности. Переговоры по этому вопросу — это также превентивный контроль над эскалацией и, следовательно, проявление политической мудрости.

"Хельсинки 2.0": шанс Европы на новый порядок безопасности

Европа нуждается в "Хельсинки 2.0": долгосрочном процессе разработки общих правил безопасности, стабильности и сотрудничества. Такой процесс будет сложным и длительным. Тем не менее он по-прежнему необходим, если мы хотим вырваться из спирали эскалации. Для обеспечения устойчивой безопасности, помимо оборонного потенциала, необходимы также дипломатия, контроль над вооружениями и готовность к согласованию интересов. Только так можно вырваться из спирали эскалации и открыть путь к стабильному европейскому мирному порядку.