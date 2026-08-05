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Трехтонные сверхзвуковые ракеты П‑800 "Оникс" прочно закрепили за собой статус оружия, способного наносить серьезный ущерб наземным объектам, используемым киевским режимом. В понедельник вновь стало известно, что эти средства поражения атаковали портовые сооружения в Одесской области и нанесли им значительные разрушения.

Постоянное применение "Ониксов", а также других ракет и барражирующих боеприпасов дорого обходится врагу - судоходство, действующее в его интересах, практически парализовано. При этом интенсивность атак будет только нарастать.

П‑800 считается одним из самых эффективных средств поражения в своем классе. Мощная боевая часть способна сокрушать хорошо защищенные цели, а совершенная головка самонаведения обеспечивает высокую точность попадания. Максимальная скорость полета достигает почти 2500 км/ч, а дальность модернизированной версии теперь составляет 800 километров.

Запуски с земли осуществляются подвижным береговым ракетным комплексом "Бастион-П" на шасси четырехосного автомобиля высокой проходимости МЗКТ‑7930.

Тимофей Китаев