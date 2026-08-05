Bunshun: непредсказуемость Запада приведет к новым конфликтам по всему миру

После окончания боевых действий с Ираном США захотят навязать миру новые конфликты, пишет Bunshun. Нарратив Вашингтона о "неизбежности войны" грозит как союзникам, так и противникам Белого дома самыми серьезными последствиями.

Эммануэль Тодд (エマニュエル・トッド)

Война с Ираном началась с внезапной крупномасштабной атаки США и Израиля. На первом этапе американская военная машина, обладающая подавляющей мощью, безусловно, доминировала. Однако затем Иран применил "асимметричную стратегию" — дешевое и массовое оружие вроде дронов в сочетании с блокадой Ормузского пролива. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был загнан в угол, что и позволило Тегерану постепенно переломить ход конфликта. В итоге был подписан так называемый "меморандум из 14 пунктов", большая часть условий которого оказались крайне выгодны Ирану.

Эммануэль Тодд, чьи прогнозы, основанные на его уникальном анализе, не раз сбывались, берет победу Ирана за отправную точку и предсказывает грядущие мировые риски.

Рациональная диктатура и иррациональный либерализм

В наши дни именно государства, строй которых принято считать авторитарным — Иран, Россия, Китай — ведут себя наиболее рациональным образом. Они мыслят стратегически и действуют логически, их национальные интересы основываются на взвешенной долгосрочной перспективе. Их словам и действиям можно доверять.

По другую сторону ринга выступают Соединенные Штаты и Европа, которые называют себя "либеральными государствами". Они близоруки, лишены стратегического мышления и действуют хаотично и необдуманно, зачастую неосознанно вредят собственным интересам. Их поведение непредсказуемо, а заявлениям уже нельзя верить.

Это величайший парадокс. Суть в том, что те, кого именуют "диктаторами", оказываются рациональными. При этом те, кто по идее должен мыслить либеральным образом, — лишились последних остатков рассудка. Они капризно меняют мнение каждый день, а то и час. Европейские лидеры ставят собственных граждан в тяжелое положение, а Соединенные Штаты уничтожают своих союзников. Происходящее напоминает сюжет научно-фантастического романа. Наблюдая за разворачивающейся на наших глазах "Третьей мировой войной", в которой столкнулись эти два лагеря, я испытываю странное чувство: остается лишь надеяться, что авторитарные государства сохранят хладнокровие.

В центре этого фантасмагорического мира — Дональд Трамп. Сам факт, что он является президентом самой могущественной державы мира, — реальность настолько чудовищная, что никакому писателю-фантасту в страшном сне не приснится.

На фоне абсолютной непредсказуемости действий западных элит я, как историк, могу предсказать только две вещи.

Первое. Соединенные Штаты упорно навязывают миру нарратив о "неизбежности войны". Они и впредь будут пытаться разжигать военные конфликты по всему земному шару. Полагаю, после Ирана придет черед Кубы. Будут предприняты некие действия. Ведь Куба, как и Венесуэла, находится у континентальной части США буквально "под носом", и проводить операции там гораздо легче, чем в Иране.

Второе. Германия постоянно зацикливается на локальных тактических выгодах и упускает из виду общую картину. На крутых исторических поворотах эта страна, как правило, выбирает из двух вариантов — хорошего и плохого — именно плохой.

Сочетание этих двух факторов грозит миру самыми катастрофическими последствиями.

Как вы все знаете, 28 февраля 2025 года в Белом доме произошла бурная перепалка между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп повысил голос: "Ты не победишь!", "Ты должен быть благодарен. У тебя нет карт на руках!", "Ты ведешь азартную игру, которая может привести к Третьей мировой!". Вице-президент США Джей Ди Вэнс подлил масла в огонь и поинтересовался, сказал ли им Зеленский спасибо хотя бы единожды с начала встречи. Спор был жарким.

Я расценил это как попытку переложить на Европу и Украину ответственность за "поражение Запада" в затянувшемся конфликте и констатировал, что Запад уже начал разрушаться.

Этот "раскол Запада" — пренебрежительное отношение Америки к Европе — в целом сохраняется и поныне. Однако в вопросе Украины Соединенные Штаты с того момента несколько скорректировали курс.

Германия и США меняют курс в пользу поддержки Украины

В июне 2025 года газета New York Times сообщила, что президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ предоставлять Украине разведданные о целях на российских нефтеперерабатывающих заводах.

Соединенные Штаты, утратившие промышленное производство, не могут обеспечить Украину "оружием", но способны снабжать ее "военной информацией".

Примечательно, что эта смена американского курса произошла вскоре после того, как в мае 2025 года правительство Шольца, проявлявшее осторожность в вопросе участия в украинском конфликте, сменилось кабинетом Мерца. Германия, которую в ходе всего происходящего экономически отдалили от России, — а ведь именно вбить клин между Берлином и Москвой было одной из ключевых стратегических целей США в Европе, — под руководством канцлера Фридриха Мерца, который, судя по всему, действует в состоянии эмоционального азарта, резко перешла от "пассивного подчинения" Соединенным Штатам к "восторженной покорности" и активно втянулась в конфликт на Украине.