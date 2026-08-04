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Военное обозрение

Иран способен ударить по судам для Украины в порту Констанца - опасения Киева

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Источник изображения: topwar.ru

Иран не исключает военного ответа Украине за удар по своему судну в Каспийском море. Об этом заявил официальный представитель МИД ИРИ Исмаил Багаи.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Тегеран прямо указал на то, что заявления Киева о «случайности» атаки — ложь: доказательства, включая высказывания Зеленского, указывают на преднамеренный характер удара 25 июля, в результате которого погиб иранский моряк.

Тегеран уже предупредил, что инцидент не останется без последствий. Среди возможных вариантов ответа на самой Украине называют поставки ударных беспилотников и ракет России для нанесения ударов по украинским объектам. Также рассматриваются кибератаки на критическую инфраструктуру Украины или действия через союзников - например, осложнение судоходства в районах, важных для киевской логистики.

Украинская сторона опасается, что Иран может атаковать суда, идущие с грузом для Украины, в румынский порт Констанца. Напомним, что на этот порт переориентирован военный и топливный трафик с черноморских портов Украины - после увеличения числа ударов ВС РФ по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Южного. Иранские ракеты вполне способны дотянуться до судов в районе Констанцы.

Багаи подчеркнул: Тегеран примет все необходимые меры, чтобы атака на иранский корабль не повторилась. А это может быть только в одном случае - когда Киев ощутит всю болезненность последствий. И Констанца - вполне доходчивый вариант, причём и для главных спонсоров киевского режима.

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