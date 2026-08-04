Поставки оружия Украине из США упали в пять раз по сравнению со сроком Байдена

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Американские поставки оружия на Украину в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, подсчитало РИА Новости на основе отчета для конгресса.

С марта 2022-го по декабрь 2024-го Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,4 миллиарда долларов. В эту сумму вошли 32,25 миллиарда на грузы из запасов Пентагона и еще 11,15 миллиарда — на выплаты оборонным предприятиям по программе USAI.

Таким образом, за 34 месяца среднемесячная стоимость поставок при прошлой администрации составляла около 1,28 миллиарда долларов.

После смены власти в Белом доме новые поставки из арсеналов Министерства войны прекратились. О последнем таком пакете объявили 9 января 2025 года, и с тех пор снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам USAI.

В первом квартале 2026-го подрядчикам выплатили 797 миллионов долларов — около 266 миллионов в месяц. Таким образом, среднемесячный показатель оказался почти в пять раз ниже уровня периода при Байдене.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.