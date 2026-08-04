"Еще не факт, что ракеты Украины взлетят". Военный эксперт "РГ" - о том, представляют ли "Фламинго" и FP-9 угрозу

Эксперт Пестов - о том, представляют ли ракеты "Фламинго" и FP-9 реальную угрозу

На днях два украинских экстремиста всерьез порассуждали о развале России.

Первый - телеведущий Дмитрий Гордон (внесен в РФ в список террористов и экстремистов, признан иноагентом) своей манерой закатывать глаза в потолок и высказываниями в адрес нашей страны и народа, на представителях которого заработал состояние, известен всем.

Второй - Денис Штилерман, выпускник (1991 года) Московского физико-технологического института, тоже, кстати, зарабатывал на наших соотечественниках в 2000-х на недвижимости в Москве. Основатель украинской компании Fire Point (2022 г.) специализирующейся на изготовлении БПЛА дальнего действия (до 3400 км). В прошлом году Fire Point представила крылатую ракету "Фламинго" собственного производства.

Представляют ли угрозу украинские ракеты "Фламинго" и FP-9 компании Fire Point?

Дальность полета "Фламинго" - до 3000 км, масса боевой части - 1 тонна, максимальная скорость - 950 км/ч, длина - 14 метров, размах крыла - 6 метров.

"Фламинго" имеет размах крыла в 4-5 раз больше, чем британская ракета Storm Shadow и американская ATACMS, которые наши силы ПВО неоднократно сбивали, а значит, увеличивается ее эффективная площадь рассеивания, что делает ее заметнее для наших РЛС. По скорости она уступает ATACMS почти в 4 раза.

Как цель для нашего ПВО она легко поражаемая. Только за сутки в мае этого года Минобороны РФ заявило о поражении 6 ракет "Фламинго".

Шансы ее пропустить есть в случае перегруза нашей ПВО массовой комбинированной атакой противника дронами и ракетами, что в принципе уже было по некоторым нашим производственным объектам с разными степенями попаданий и промахов.

По результатам применения ракета "Фламинго" показала долю прямых попаданий от 8% до 15% с максимальной дальностью - 1500 км (при заявленной в 3000 км) и отклонением от цели до 80 метров (при заявленных 14 м). Некоторые из ракет просто не долетели.

Двигатель у "Фламинго" стоит от чешского реактивного учебно-тренировочного самолета L-39, разработанного в 1960 г. Ресурс таких двигателей в большинстве случаев выработанный, с остатком в несколько часов.

Кроме того, Fire Point ведет сейчас разработку сразу трех новых ракет FP-7.X, FP-7 и FP-9, одна из них зенитная, две баллистических.

FP-7.X - первый испытательный пуск, по заявлениям противника, прошел успешно. Ракета "земля - воздух", то есть системы ПРО.

FP-9 - с дальностью 800 км и скоростью 7920 км/ч (вес боевой части 800 кг). Реальных испытаний не было.

Но это все заявлено, а как оно себя еще покажет в реальности и серийности, никто, в том числе и противник, не знает. Ракеты класса заявленных характеристик требуют сложного производства, дефицитных двигателей и испытаний.

Чем мы на это ответим?

Во-первых, у нашей ПВО есть комплексы, способные работать по таким гиперзвуковым целям.

Во-вторых, мы сейчас не просто усиливаем ПВО, а создаем принципиально новую эшелонированную противовоздушную оборону, работающую на разных высотах и разными установками.

В-третьих, в случае таких комбинированных атак приоритеты для ПВО всегда расставлены, в том числе и по скорости перехвата (в случае с FP-9 это 10-15 секунд), и по уничтожению дронов силами мобильных огневых групп.

В-четвертых, война - это всегда экономика. И это не только деньги, но и энергоресурсы и сырье для производства ракет. С учетом прямых попаданий "Фламинго" в 12% при заявленной стоимости ракеты в 500 тысяч долларов (реально гораздо больше), то одно попадание Украине будет стоить чуть больше 4 млн долларов. А если реально, то умножить на два. Ну а FP-9 обойдется еще дороже.

В-пятых, пока они дорабатывают FP-9, мы уже наносим удары по предприятиям компании Fire Point. Так, в Ивано-Франковской области ракетным ударом ВС РФ было поражено предприятие "СКБ ОВТ" по производству и хранению ракет "Фламинго". И наши удары будут только увеличиваться. И то, что они готовят на осень (в разных модификациях своих и чужих ракет), не факт, что еще взлетит.

Объективно угроза есть, и отнестись нам нужно к ней со всей серьезностью и превентивностью, но ничего из того, что декларируют Гордон и Штилерман ("Забирайте детей и бегите!" и "Конец России"), даже близко нет и не будет.

Сергей Пестов (военный эксперт, ветеран СВО)

Подготовил Андрей Полынский