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ЦАМТО

Новый прототип турецкого истребителя KAAN приступил к рулежным испытаниям перед первым полетом

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Турецкий истребитель пятого поколения KAAN
Турецкий истребитель пятого поколения KAAN.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 3 августа. Турецкая авиастроительная корпорация Turkish Aerospace Industries (TAI/TUSAS) опубликовала видеозапись рулежных испытаний нового прототипа истребителя пятого поколения KAAN, получившего обозначение P1.

Прототип P1 является одним из двух вновь построенных летных образцов – P1 и P2, впервые публично продемонстрированных в Анкаре 13 февраля 2026 года. Оба прототипа выполнены с учетом результатов летных испытаний демонстратора P0 и рассматриваются как образцы, приближенные к серийной конфигурации. В ходе рулежных испытаний осуществлялась проверка работы силовой установки, тормозной системы, системы управления передней стойкой шасси и системы дистанционного управления полетом на различных скоростях движения по земле.

Прототип P0 совершил первый полет 21 февраля 2024 года, второй полет – 6 мая 2024 года, после чего был переведен на решение задач наземных и системных испытаний. В отличие от P0, прототип P1 несет более развитую архитектуру бортовых систем и предназначен для несения основной нагрузки летной испытательной программы.

Согласно заявлению генерального директора TAI Мехмета Демироглу, сделанному на авиасалоне Farnborough International Airshow (20-24 июля 2026 года), первый полет прототипа P1 ожидается в течение ближайших нескольких месяцев при условии успешного завершения оставшихся наземных и системных проверок. Прототип P2 должен присоединиться к летным испытаниям до конца 2026 года, после чего оба самолета будут выполнять полеты параллельно.

Компания-разработчик не раскрыла дополнительных технических подробностей состоявшихся наземных испытаний, ограничившись лишь подтверждением их успешного проведения. Программа создания национального истребителя KAAN (Milli Muharip Ucak, MMU) реализуется в интересах Военно-воздушных сил Турции. Завершение программы летных испытаний и поставка первых серийных машин ВВС Турции запланированы на 2028 год.

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Страны
Турция
Компании
TAI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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