ЦАМТО, 3 августа. Американские поставки оружия на Украину в начале 2026 года упали почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, подсчитало агентство "РИА Новости" на основе отчета для конгресса США.

С марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон передал Киеву военной помощи примерно на 43,4 млрд. долл. В эту сумму вошли 32,25 млрд. долл. на оружие из запасов Пентагона и еще 11,15 млрд. долл. – на выплаты оборонным предприятиям по программе USAI.

Таким образом, за 34 месяца среднемесячная стоимость поставок при прошлой администрации составляла около 1,28 млрд. долл., отмечает "РИА Новости".

После смены власти в Белом доме новые поставки из арсеналов Министерства войны прекратились. О последнем таком пакете объявили 9 января 2025 года, и с тех пор снабжение шло исключительно по ранее заключенным долгосрочным контрактам USAI.

В первом квартале 2026 года подрядчикам выплатили 797 млн. долл. – около 266 млн. в месяц. Таким образом, среднемесячный показатель оказался почти в пять раз ниже уровня байденовского периода.