Politico: Пентагон откажется от лидирующей роли в Группе содействия Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме.

ЦАМТО, 3 августа. США откажутся от лидерства в Группе содействия Украине в области безопасности (ГСУ). Об этом, как передает "РИА Новости", пишет издание Politico со ссылкой на свои источники.

"Пентагон откажется от лидирующей роли в возглавляемом США командовании, расквартированном в Германии, которое координирует военную помощь Украине", – говорится в материале.

Руководство Группой перейдет к другой стране-члену НАТО. По словам источников, этот процесс может занять до года, но сотрудничество с Киевом не прекратится.

Украинский чиновник рассказал изданию, что там опасаются перестановок в ГСУ из-за возможного замедления поставок оружия. Никто не сможет заменить американскую спутниковую разведку и логистические возможности тяжелых транспортных самолетов, добавил он.