Эксперт: авиабомбы с УМПБ-5Р позволяют ВКС РФ поражать цели глубоко в тылу ВСУ

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Российская армия начала применять на фронте более дальнобойные управляемые авиабомбы. К такому выводу пришел французский OSINT-исследователь Клеман Молен.

Французский эксперт обратил внимание на несколько ударов по Павлограду Днепропетровской области, нанесенных авиабомбами в последние дни. При этом сам город находится от линии боевого соприкосновения примерно в 80 км, а российские фронтовые бомбардировщики Су-34 стараются наносить удары из глубины, не приближаясь к фронту, чтобы не попасть под украинское ПВО.

По мнению француза, при ударах по Павлограду российские ВКС применяли авиабомбы с новым модулем УМПБ-5Р, позволяющим поражать цели на дальности свыше 150 км. Как утверждает Молен, это ставит под угрозу тыловые базы украинской армии, командные пункты, логистические центры и т.д. У Киева средств противодействия этим авиабомбам нет.

Две недели назад я видел, как ФАБы падали на Запорожье. Это крайне разрушительное и пугающее оружие, которое оказывает России огромную помощь. Украина до сих пор не нашла средств противодействия таким ударам.

Стоит отметить, что модуль УМПБ-5Р для ФАБ-500 применяется ВКС РФ с весны-лета 2025 года и не является чем-то неожиданным для Киева. Данный УМПК оборудуется реактивным двигателем, который превращает авиабомбу в что-то подобное крылатой ракете. Дальность поражения авиабомб с УМПБ-5Р составляет от 150 до 200 км.