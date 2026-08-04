Войти
Военное обозрение

Эксперт: авиабомбы с УМПБ-5Р позволяют ВКС РФ поражать цели глубоко в тылу ВСУ

555
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Российская армия начала применять на фронте более дальнобойные управляемые авиабомбы. К такому выводу пришел французский OSINT-исследователь Клеман Молен.

Французский эксперт обратил внимание на несколько ударов по Павлограду Днепропетровской области, нанесенных авиабомбами в последние дни. При этом сам город находится от линии боевого соприкосновения примерно в 80 км, а российские фронтовые бомбардировщики Су-34 стараются наносить удары из глубины, не приближаясь к фронту, чтобы не попасть под украинское ПВО.

По мнению француза, при ударах по Павлограду российские ВКС применяли авиабомбы с новым модулем УМПБ-5Р, позволяющим поражать цели на дальности свыше 150 км. Как утверждает Молен, это ставит под угрозу тыловые базы украинской армии, командные пункты, логистические центры и т.д. У Киева средств противодействия этим авиабомбам нет.

Две недели назад я видел, как ФАБы падали на Запорожье. Это крайне разрушительное и пугающее оружие, которое оказывает России огромную помощь. Украина до сих пор не нашла средств противодействия таким ударам.

Стоит отметить, что модуль УМПБ-5Р для ФАБ-500 применяется ВКС РФ с весны-лета 2025 года и не является чем-то неожиданным для Киева. Данный УМПК оборудуется реактивным двигателем, который превращает авиабомбу в что-то подобное крылатой ракете. Дальность поражения авиабомб с УМПБ-5Р составляет от 150 до 200 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Су-34
ФАБ-500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.08 07:03
  • 1
Китайские ученые сделали ночное видение полноцветным
  • 04.08 04:51
  • 1
Медленное угасание "коалиции желающих" (The Telegraph UK, Великобритания)
  • 04.08 04:40
  • 16353
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.08 01:30
  • 1
Комментарий к "Голодомор. Ложь и факты"
  • 04.08 01:09
  • 1
Комментарий к "Нравственный вакуум: Может ли атеизм обосновать добро? Христианство как опора человечности"
  • 04.08 00:17
  • 0
Комментарий к "Города-предатели, встречавшие немцев как освободителей"
  • 03.08 23:00
  • 1
Крепко сбитые: как работают мобильные огневые группы на «Тиграх»
  • 03.08 22:59
  • 0
Комментарий к "Почему Красная Армия не смогла прорвать линию Маннергейма три месяца"
  • 03.08 22:52
  • 135
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.08 22:42
  • 3
«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II
  • 03.08 21:34
  • 0
Ответ на вопрос "А стоит ли цитировать маршала Жукова"
  • 03.08 18:33
  • 0
Комментарий к "Мощь американских авианосцев увязывают с беспилотниками"
  • 03.08 05:13
  • 0
Комментарий к "Что дала русским крестьянам победа над Наполеоном?"
  • 02.08 21:06
  • 0
Об обороне, наступлении, и готовности к войне (по мотивам Шишкина :))
  • 02.08 04:46
  • 1
Комментарий к "Танк Т-64 с автоматом заряжания убрал четвёртого члена экипажа — что это изменило в конструкции"