Самый сложный танк России представлен в новой конфигурации: насколько силен обновленный Т-80? (Military Watch Magazine, США)

MWM: российский танк Т-80БВМ прошел глубокую модернизацию

Российский танк Т-80БВМ стал одной из самых современных версий этой боевой машины, пишет Military Watch Magazine. Проведенная модернизация отражает быстрое развитие бронетехники в ходе конфликта на Украине, внесенные изменения учитывают появившиеся на поле боя новые угрозы.

Появились фото нового подварианта российского основного боевого танка (ОБТ) Т-80БВМ, чья конфигурация брони, судя по всему, обеспечивает значительно более высокий уровень защиты, чем у его предшественников.

Танк Т-80 — самый дорогостоящий и сложный в составе бронетанковых войск России и отличается гораздо большей мобильностью, а также самой высокой в мире удельной мощностью благодаря газотурбинному двигателю. Выпуск Т-80 прекратился в 2001 году, но затем многие танки были расконсервированы и заново оснащены в ходе продолжающегося конфликта на Украине.

Самая выдающаяся особенность новой версии Т-80 — модернизированная конструкция для защиты от беспилотников, которую в российских войсках обычно называют “мангалом” или “шашлычницей”. В отличие от импровизированных стальных клеток, появившихся на ранних этапах конфликта, новейшая конструкция, судя по всему, прочнее соединена с корпусом, имеет более низкий профиль и обеспечивает улучшенное покрытие крыши башни. Такие приспособления предназначены для обезвреживания беспилотников с видом от первого лица (FPV) и барражирующих боеприпасов, вызывая детонацию кумулятивных боеголовок, чтобы не допустить их попадания в относительно тонкую верхнюю броню башни. Хотя эффективность этих приспособлений трудно поддается количественной оценке и значительно варьируется в зависимости от типа боеприпаса, их непрерывная эволюция показывает, что исходящая от беспилотников угроза коренным образом изменила требования к живучести бронетехники.

Танк Т-80БВМ во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники в рамках Международного военно-технического форума (МВТФ) Армия-2021. Источник: © РИА Новости Максим Блинов

Машина также отличается обновленным расположением динамической защиты по бортам корпуса и башне. На танке Т-80БВМ ранее уже была установлена система динамической защиты “Реликт”, внедренная в рамках программы модернизации на смену более старой брони “Контакт-1”, которой комплектовались варианты Т-80БВ. Надо полагать, последняя конфигурация усилила защищенные зоны, особенно на бортах. Вкупе с обновленной противодронной “клеткой” эти модификации предполагают попытку улучшить защиту как от традиционных противотанковых средств, так и от неуклонно распространяющейся угрозы от малых беспилотников.

Модернизация отражает стремительное развитие бронетанковой техники во время конфликта на Украине. До 2022 года большинство современных танков были оптимизированы в первую очередь для того, чтобы выдерживать атаки с использованием кумулятивных снарядов и противотанковых управляемых ракет, выпущенных спереди или с флангов. Применение дешевых беспилотников с видом от первого лица изменило боевую среду, сделав относительно тонкую броню на крыше танков частой точкой атаки. Как российские, так и украинские военные в ответ начали эксперименты с широким спектром защитных мер, от импровизированных стальных каркасов до систем радиоэлектронной борьбы и дополнительных слоев брони. Конструкции, над которыми поначалу лишь насмехались, видя в них топорные импровизации, постепенно совершенствовались по мере накопления опыта, а производители улучшали и оттачивали их параметры на основе оперативной информации.

Российский производитель танков “Уралвагонзавод” в июле отчитался о продолжающихся усилиях по модернизации Т-80, отметив, что работа над модификацией Т-80БВМ продолжается по всем направлениям: повышение огневой мощи, усиление защищенности, улучшение подвижности и совершенствование командной управляемости. Окончательные параметры этих обновлений не раскрываются. Главным результатом должно стать повышение эффективности использования этой бронемашины. <…> Считается, что выдающиеся результаты на украинском театре боевых действий стали главным фактором, повлиявшим на решение о возобновлении производства, о котором было объявлено в сентябре 2023 года.