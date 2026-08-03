Американский генерал предупредил Пентагон, что не может эффективно защищать Израиль (The Washington Post, США)

WP: США не хватает эсминцев для отражения ракетных атак Ирана на Израиль

Глава Европейского командования США признал, что из-за острого дефицита эсминцев ВМС больше не способны надежно защищать Израиль от иранских ракет, пишет WP. Долгий конфликт истощил ресурсы Пентагона, поставив Белый дом перед крайне тяжелым стратегическим выбором.

Дэн Ламот (Dan Lamothe)

В Пентагоне заявляют, что эсминцев ВМС США теперь не хватает, чтобы отражать удары иранских баллистических ракет. Из-за этого главе Европейского командования придется защищать прежде всего американскую территорию.

На этой неделе командующий войсками США в Европе конфиденциально доложил руководству, что у него мало кораблей и он больше не может надежно защищать Израиль от летящих ракет. Как отмечают источники, эта ситуация наглядно показывает, как сильно затянувшийся конфликт с Ираном сковал американскую армию.

Генерал Алексус Гринкевич, который руководит Европейским командованием США, письменно известил об этом высших чинов Пентагона. По словам анонимных источников, генерал прямо заявил: если ему не выделят еще один эсминец, ему придется оберегать американские рубежи, оставив Израиль без поддержки.

Один из представителей Минобороны США отметил, что в таком обращении нет ничего необычного. Высшие генералы всегда предупреждают Пентагон, когда видят риски, требующие вмешательства Вашингтона. Это неизбежно, когда командующие на местах соперничают за дефицитное оружие и ресурсы.

В Пентагоне комментировать ситуацию отказались. В Европейском командовании США на запросы журналистов не ответили. Связаться с израильским посольством в Вашингтоне тоже не удалось.

Генерал забил тревогу в крайне нестабильный момент. Пятимесячный конфликт обострился, и стороны возобновили почти ежедневные обстрелы, поскольку мирные переговоры Вашингтона и Тегерана провалились. Воюют настолько интенсивно, что США почти полностью исчерпали запасы основных оборонительных ракет.

Тяжелее всего пришлось американскому флоту. Администрация Трампа приказала блокировать иранские порты после того, как Тегеран перекрыл Ормузский пролив. Стороны фактически заблокировали узкий пролив, поэтому возить через него ближневосточную нефть и другие товары стало невозможно, из-за чего сильно пострадала мировая экономика.

Американские эсминцы в восточной части Средиземного моря уже много лет защищают Израиль. Корабли оснащены мощными радарами и вооружены целым арсеналом ракет. Они успешно сбивают снаряды, которые выпускает по Израилю не только Иран, но и йеменские хуситы, получающие оружие из Тегерана.

Европейское командование играет ключевую роль в этой миссии, поскольку его сотрудники координируют военные операции в Средиземном море. В то же время американские солдаты должны постоянно помнить об угрозе со стороны России и быть готовыми отразить любое нападение на территории стран, которые входят в военный альянс НАТО. Российские военные также могут атаковать Соединенные Штаты баллистическими ракетами, способными долететь до американских рубежей (Россия не собирается атаковать другие страны — прим. ИноСМИ).

По словам представителей Пентагона, сейчас американские моряки используют пять эсминцев, которые выходят на дежурство из порта Рота в Испании. Ожидается, что шестой корабль прибудет туда в конце года. Однако из-за слишком высокого темпа войны с Ираном инженеры и техники не успевают вовремя ремонтировать суда, что сильно осложняет задачу генералу Гринкевичу. Редакция газеты The Washington Post не публикует точные данные о техническом состоянии кораблей, поскольку военные чиновники попросили не разглашать эти сведения из соображений безопасности.

В мае газета The Post уже сообщала, что, согласно внутренним аналитическим отчетам Пентагона, именно американские военные приняли на себя основной удар, когда защищали Израиль от иранских баллистических ракет. Из этих документов ясно, что американские расчеты комплексов THAAD и экипажи кораблей в восточной части Средиземного моря запускали противоракеты гораздо чаще, чем сами израильские военные использовали свои системы противовоздушной обороны.

Один из американских чиновников сообщил, что в пятницу в Средиземном море находились два эсминца — "Пол Игнатиус" и "Рузвельт". Еще три корабля — "Арли Бёрк", "Балкли" и "Оскар Остин" — оставались в порту Рота.

Этот же источник добавил, что ближе к границам Ирана, в Аравийском море, американское командование сосредоточило целую эскадру. Туда вошли два авианосца — "Джордж Буш" и "Авраам Линкольн", а также как минимум 15 других военных кораблей, среди которых 11 эсминцев.

Экипажи этих кораблей выполняют ключевую задачу в рамках объявленной администрацией Трампа блокады иранских портов. Кроме того, моряки участвуют в операции под названием "Проект Свобода", помогая гражданским судам безопасно проходить через стратегически важный Ормузский пролив.

Еще один эсминец, "Гонсалес", сейчас находится в Красном море. Там йеменские хуситы пытаются заблокировать движение торговых судов, чтобы усилить экономическое давление на США и их региональных союзников. В свою очередь, власти Саудовской Аравии — важного партнера Вашингтона — пытаются помешать хуситам, с которыми воюют уже много лет. Для этого саудовские лидеры создают военную коалицию, которая должна обеспечить гражданским судам свободу судоходства.

Американцы все меньше поддерживают войну с Ираном. Члены конгресса от обеих партий все сильнее критикуют администрацию, поскольку высшие чиновники никак не могут внятно объяснить, как именно они планируют завершить этот конфликт на выгодных для Соединенных Штатов условиях. Многие республиканцы всерьез опасаются, что из-за растущих цен на бензин, продукты и другие товары партия потеряет голоса на ноябрьских промежуточных выборах.

Руководитель программы противоракетной обороны из Центра стратегических и международных исследований Том Карако, отметил, что слова генерала Гринкевича ясно подтверждают: Пентагон сейчас переживает крайне тяжелые времена.

"Переход на военное положение неизбежно приведет к тому, что войска потеряют былую боеготовность, а запасы боеприпасов истощатся, — подчеркнул эксперт. — И теперь главный вопрос заключается в том, какую стратегию выберет руководство".