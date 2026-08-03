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Военное обозрение

В США разработан модуль для БПЛА с увеличенной в 4 раза мощностью вычисления

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине, отчасти и на Ближнем Востоке, показал решающее значение наличия у противоборствующих сторон беспилотной авиации широкого спектра назначения. Это привело не только к переосмыслению стратегии и тактики ведения современной войны, но и вызвало настоящий бум разработки и производства БПЛА в различных странах.

Очередную совместную высокотехнологичную разработку для БПЛА представили американские компании Lantronix и Swarmer. Новый компактный вычислительный модуль на базе искусственного интеллекта призван обеспечить малым беспилотникам большую вычислительную мощность для выполнения широкого спектра военных задач. О новинке пишет онлайн-издание NextGen Defense.

Аппаратно-программная платформа сочетает в себе модуль Open-Q 6490CS от Lantronix и софт для автономного управления от Swarmer. Новая система обеспечивает в четыре раза большую вычислительную мощность по сравнению с существующими решениями. Технологии призваны обеспечить усовершенствованную визуальную навигацию, автоматическое распознавание целей, захват по пикселям и автономную совместную работу дронов.

Модуль на базе ИИ производит все вычислительные операции непосредственно на БПЛА. Это повышает ситуационную осведомленность в автономном режиме и позволяет дронам адаптироваться к меняющимся требованиям военных миссий непосредственно в ходе их выполнения.

Программное обеспечение Swarmer совместимо с различными автономными системами, включая самолеты, наземные транспортные средства и морские суда. Оно позволяет оператору планировать, контролировать и выполнять миссии с участием сотен дронов благодаря единой аппаратной архитектуре.

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Страны
США
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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