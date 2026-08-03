Пентагон передает руководство Группой содействия Украине на фоне дистанцирования США от Европы (Politico, США)

Дым от ударов по Киеву. 24 мая 2026 года.

Politico: Пентагон откажется от руководства координацией поставок ВСУ

Пентагон отказался от руководящей роли в Группе содействия Украине в области безопасности, пишет Politico. США намерены передать командование европейским союзникам. Этот шаг стал очередным сигналом о пересмотре Вашингтоном своего участия в НАТО.

Пол Маклири

Джек Детч

Администрация Дональда Трампа продолжает пересматривать роль США в существующем десятилетиями альянсе.

Пентагон отказывается от руководства командованием НАТО в Германии, которое возглавляют США и которое координирует военную помощь Украине. Это стало очередным признаком постепенного отдаления Вашингтона от его ближайших союзников.

Со временем руководство Группой содействия Украине в области безопасности перейдет к другой стране НАТО. Об этом сообщили американский чиновник и три источника, знакомых с планом. С начала конфликта на Украине эта структура играет ключевую роль в снабжении и подготовке военнослужащих ВСУ.

Отказ США от руководства одной из важнейших программ НАТО в Европе показывает, насколько сильно Вашингтон дистанцируется от европейских партнеров.

После передачи командования США больше не будут участвовать в определении будущей структуры украинской армии. Этот шаг продолжает череду изменений, которые администрация Дональда Трампа проводит в многолетнем альянсе.

Пентагон сократил число американских офицеров, руководящих войсками в Европе, а также отменил несколько ротаций. Чиновники пересматривают численность и размещение американских военнослужащих на континенте и предупреждают европейские страны: они не смогут рассчитывать на помощь США, если не увеличат расходы на оборону.

"Передача командования силами НАТО европейскому или канадскому офицеру станет еще одним примером того, как союзники берут на себя больше ответственности", — заявил представитель НАТО. Как и другие собеседники издания, он говорил на условиях анонимности, поскольку план пока официально не был обнародован.

Смена руководства может занять до года, сообщили источники, однако подчеркнули, что этот процесс не помешает усилиям по поддержке Украины: Хотя программу возглавит НАТО, Европейское командование Вооруженных сил США продолжит участие в инициативе через американского заместителя командующего.

"Поддержка Украины остается нашим главным приоритетом", — заявил представитель НАТО.

Пентагон не ответил на запрос о комментарии.

Группа содействия Украине в области безопасности базируется в Висбадене, Германия, и выполняет особую задачу. Она координирует поставки военной техники на Украину, а также контролирует подготовку украинских военнослужащих и их материально-техническое обеспечение.

Это решение вписывается в уже привычную схему: США все чаще передают европейским странам командования НАТО.

В феврале администрация Трампа объявила, что сократит присутствие части высшего военного руководства США в Европе. Великобритания должна была возглавить Объединенное командование НАТО в Норфолке, штат Вирджиния, Италия — руководство Объединенным командованием НАТО в Неаполе. Германия и Польша получили контроль над Объединенным командованием НАТО в Брунсюме, Нидерланды: эта структура, которой руководит немецкий генерал, специализируется на управлении многонациональными силами.

После этих заявлений США вывели из Румынии и Польши сухопутные бригады, находившиеся там на ротационной основе. Позднее Трамп отменил решение о выводе войск из Польши, однако их развертывание до сих пор не возобновлено.

Генерал-лейтенант сухопутных войск США Кертис Баззард, возглавивший Группу содействия безопасности Украины в середине 2024 года, покинет свой пост в понедельник. Он передаст полномочия генерал-лейтенанту сухопутных войск США Гийому Боперу, которому предстоит постепенно свернуть американское участие в проекте.

Структура была создана на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года. Изначально предполагалось, что со временем руководство перейдет к европейским странам. Однако с учетом политической обстановки в Вашингтоне и сохраняющегося негативного отношения Трампа к Европе и НАТО очередное сокращение американского участия заслуживает внимания.

В целом союзники по НАТО поддержали передачу командования. Некоторые из них отмечают, что расширение роли Европы выглядит логичным.

"Для нас этот шаг несет больше преимуществ, чем недостатков, — заявил украинский чиновник. — Он снижает риски, связанные с политической нестабильностью в Соединенных Штатах, и упрощает военную логистику в интересах Украины".

В то же время часть чиновников в Киеве опасается, что включение командования в сложную бюрократическую систему НАТО может замедлить доставку помощи на передовую.

"Никто не сможет заменить американские возможности спутниковой разведки и целеуказания, а также логистические возможности тяжелой военно-транспортной авиации США", — заявил чиновник.

Тем не менее администрация Трампа продолжает реализацию своего плана. Выступая в прошлом месяце перед министрами обороны стран НАТО в Брюсселе, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские союзники "должны взять на себя больше ответственности".

"Трамп предельно ясно говорит об этом уже много лет, при двух администрациях, — продолжил Хегсет. — Слишком долго альянс оставался бумажным тигром, а отношения внутри него были игрой в одни ворота. Так больше продолжаться не будет".