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Известия.ru

Поставки вооружений в Российскую армию выросли в пять раз с начала СВО

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Александр Санчик
Александр Санчик.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

МО: объемы поставок вооружения и техники с начала СВО выросли в пять раз

Объемы поставок вооружения и военной техники (ВВСТ) в российские войска с начала специальной военной операции увеличились в пять раз. Об этом 1 августа сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик на собрании, посвященном 326-летию Дня тыла Вооруженных сил (ВС) РФ.

«С начала СВО объемы поставок ВВСТ увеличились в пять раз, а средств поражения — в 12 раз. Следует отметить, что промышленный комплекс России в условиях жесточайших западных санкций обеспечивает потребности наших войск», — приводятся его слова на сайте Минобороны РФ.

По его словам, совместная работа ведомства с промышленными предприятиями позволила повысить обеспеченность подразделений вооружением и военной техникой до 97%. Санчик также сообщил, что в состав Минобороны вошли три ремонтных завода. Это позволило сократить сроки восстановления техники до 15% и снизить затраты на капремонт.

Кроме того, для обеспечения передовых подразделений стали использовать грузовые квадрокоптеры, наземные роботизированные платформы, малолитражный транспорт, мотовездеходы, багги и мотоциклы. С начала 2026 года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, увеличился более чем в два раза.

По словам Санчика, в штурмовые подразделения в 2026 году уже поставили более 15 тыс. единиц мототехники. Для безопасности движения на основных логистических маршрутах оборудовали более 1,8 тыс. км антидроновых коридоров, из них свыше 800 км — в текущем году.

Также замглавы Минобороны сообщил, что в 2026 году для поддержания боеспособности войск поставили 2,5 млн т материальных средств.

Замминистра обороны Алексей Криворучко 17 июля сообщил, что количество поставленных Вооруженным силам России беспилотников в сравнении с 2025 годом увеличилось более чем в два раза. По его словам, в первом полугодии основные усилия ведомства были сосредоточены на обеспечении российских группировок войск средствами поражения, современным вооружением, военной и специальной техникой, а также на закупке и внедрении перспективных образцов вооружения, включая беспилотные системы.

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