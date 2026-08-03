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Трамп отказывается от соглашения, которое позволит Украине создавать ракеты "Патриот" (The New York Times, США)

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Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита НАТО в Анкаре
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита НАТО в Анкаре.
Источник изображения: © REUTERS / Jonathan Ernst

NYT: Трамп отказался от обещания разрешить Украине производить ракеты Patriot

Трамп передумал предоставлять Киеву лицензию на производство ракет Patriot, пишет NYT. Президент США заявил, что раскрывать такие секреты опасно, ведь Украина в любой момент может обернуть оружие против самого Вашингтона.

Крис Кэмерон (Chris Cameron)

Зеленский предупредил, что у Украины заканчиваются перехватчики Patriot — самое надежное оружие в арсенале страны, чтобы сбивать российские баллистические ракеты.

В пятницу президент Трамп отказался от данного ранее в этом месяце обещания разрешить Украине производить ракеты Patriot — оружие, насущно необходимое для защиты от смертоносных атак российских баллистических ракет.

Восьмого июля Трамп неожиданно согласился поделиться ракетными технологиями, чтобы Украина могла производить их по лицензии. На встрече с Владимиром Зеленским в кулуарах саммита НАТО в турецкой столице Анкаре он заявил: "Мы дадим им право выпускать „Патриоты“. Мы покажем им, как это делается".

Однако в пятницу на встрече с кабинетом министров Трамп заявил: "Мы на это не соглашались", из чего следует, что он передумал. Президент США подчеркнул, что такими технологиями "опасно делиться" из-за риска, что "те, кому вы их дали, могут когда-нибудь обернуться против вас".

"Если вы посмотрите на историю войн, такое случалось пару раз за эти годы, — сказал Трамп. — Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы следим за этим".

Часть противников Америки действительно когда-то были союзниками и владеют оружием, приобретенным у США еще в дружественные времена. Так, в первые дни войны Трампа с Ираном израильские авиаудары, судя по всему, уничтожили последние истребители F-14 американского производства, которые США продали Ирану во времена деспотического режима шаха, свергнутого в результате иранской революции 1979 года.

Чтобы Украина смогла выпускать собственные ракеты Patriot, от правительства США потребуется передача оборонных технологий, а от военных компаний Raytheon и Lockheed Martin — производственное сотрудничество. Такой проект может растянуться на месяцы или годы, и любой завод, который Украина выстроит для производства собственных "Патриотов", тут же станет мишенью для Москвы.

Трамп ранее на этой неделе встретился за закрытыми дверями с Зеленским, а в четверг заявил Financial Times, что "не уверен" в том, что даст Киеву "зеленый свет" на реализацию планов по лицензионному производству оружия. Зеленский, со своей стороны, утверждал, что они с Трампом обсудили "лицензии на производство перехватчиков Patriot и еще несколько идей, которые могли бы помочь".

Трамп продолжает колебаться по украинскому вопросу — то поддерживает военные усилия Украины, то с пониманием относится к позиции президента России Владимира Путина. В пятницу он раскритиковал кампанию президента Джозефа Байдена-младшего по вооружению Украины, хотя и признал, что сам снабжал ее оружием.

"Президент Байден, к сожалению, отдал Украине очень много всего, — сказал Трамп. — Он отдал — и я тоже. Я хочу напомнить, что я дал им „Джавелины“, истребители танков. Без „Джавелинов“ все бы закончилось за один день".

"У нас самое мощное оружие в мире, — добавил он. — Его секреты нужно раскрывать с большой осторожностью".

Статья написана при участии Кэти Роджерс

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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