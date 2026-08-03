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Военное обозрение

Самолёт 6-го поколения F-47 взлетит при этой администрации - генерал ВВС США

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Источник изображения: topwar.ru

Генерал ВВС США Дейл Уайт, отвечающий за критически важные системы вооружений, подтвердил, что программа истребителя шестого поколения Boeing F-47 (семейство систем NGAD) сохраняет график. Выступая на мероприятии в Дейтоне, он отметил «беспрецедентную зрелость» проекта, вступившего в фазу инженерной разработки и производства. По его словам, уже идёт сборка первых опытных машин.

Генерал Уайт:

Самолёт F-47 взлетит при этой администрации. Первый полёт запланирован на 2028 год.

Контракт на разработку и производство в марте 2025 года выиграла компания Boeing (в конкуренции с Lockheed Martin). Истребитель призван заменить F-22 Raptor. Планируется закупка не менее 185 самолётов.

Публично заявленные характеристики самолёта таковы: боевой радиус не менее 1850 км, скорость более 2 Махов, значительно улучшенная малозаметность, повышенная возможность взаимодействия с беспилотными системами. Самолёт рассчитан на работу с перспективными адаптивными двигателями (программы NGAP).

Многие технические детали при этом остаются засекреченными. Стоимость контракта на данный момент составляет порядка 20 млрд долларов. Оценочная цена одного серийного самолёта — около 300 млн долларов, что значительно дороже любого другого современного истребителя, включая F-35.

В бюджете США на 2026 годна развитие программы выделено 3,5 млрд долларов.

Американская пресса:

Программа развивается в режиме тесного сотрудничества с промышленностью и остаётся одним из приоритетов ВВС США.

Основная задача нового боевого самолёта будет состоять в управлении роем дронов, в том числе для прорыва контуров ПВО.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
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